لبنان
بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور
Lebanon 24
28-12-2025
|
09:29
photos
كتب النائب
جيمي جبور
عبر حسابه على منصة "أكس": "ما يجري من حوادث أليمة في مجرى النهر الكبير على الحدود بين
لبنان
وسوريا يطرح مجدداً ملف العبور غير الشرعي وضبط الحدود الشمالية ويضرب مصداقية كل الكلام الرسمي بهذا الخصوص".
