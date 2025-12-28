تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

بعد حادثة "النهر الكبير"... هكذا علّق جبور

Lebanon 24
28-12-2025 | 09:29
كتب النائب جيمي جبور عبر حسابه على منصة "أكس": "ما يجري من حوادث أليمة في مجرى النهر الكبير على الحدود بين لبنان وسوريا يطرح مجدداً ملف العبور غير الشرعي وضبط الحدود الشمالية ويضرب مصداقية كل الكلام الرسمي بهذا الخصوص".
بيان للجيش عن حادثة غرق السوريين في النهر الكبير: لم تجبر وحداتنا أي شخص على العودة عبر مجرى النهر وتقوم حاليًّا بعمليات بحث عن الأشخاص الذين تعرضوا للغرق
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
غرق مجموعة من السوريين في "النهر الكبير".. مصدر أمني لـ"لبنان24": الجيش لم يرحلهم
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّق نتنياهو على اجتماع "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24
في "النهر الكبير".. العثور على جثمانَي امرأة مسنّة وفتاة
lebanon 24
Lebanon24
28/12/2025 22:57:09 Lebanon 24 Lebanon 24

