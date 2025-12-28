في منشور... هذا ما قاله عبد المسيح عن صفقات "أبو عمر"

كتب النائب عبر منصة "اكس": "في إطار ما يتم تداوله عن صفقات " "، من المفيد أن نترك للأجهزة الأمنية والقضاء مساحة للغوص في هذا الملف بدل التراشق الإعلامي به. ما يهمني أولا و آخرا هو المحاسبة. فبإسم الشعب، من المفيد أن أذكر المعنيين والمواطنين بنص المادة 357 (صرف النفوذ) من ومضمونها:



حيث تُعاقب هذه المادة كل شخص (سواء كان موظفاً أو غير موظف) يقوم بالأفعال التالية:



الفعل الجرمي: طلب أو قبول "أجر غير واجب" (رشوة أو منفعة) أو قبول وعد به، لنفسه أو لغيره.



الغاية: بقصد التأثير في مسلك السلطات أو بأي طريقة كانت، أو لتأمين وظيفة، عمل، مقاولات، مشاريع، أرباح، أو منح من الدولة.



المقررة



العقوبة العادية: الحبس من شهرين إلى سنتين وغرامة مالية لا تقل عن ضعفي قيمة ما أُخذ أو قُبل به.



عقوبة مشددة للمحامين: إذا اقترف الفعل محامٍ بحجة الحصول على عطف قاضٍ أو خبير أو محكم في قضية ما، تُشدد العقوبة لتصبح الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع منعه من ممارسة المهنة .



ملاحظات إضافية



شمولية المادة: تسري هذه المادة حتى لو كان النفوذ الذي يدعيه الشخص وهمياً؛ فالعبرة هي في طلب المنفعة مقابل الادعاء بالقدرة على التأثير في قرارات السلطة.



الفرق عن الرشوة: في الرشوة العادية، يتقاضى الموظف المال للقيام بعمله هو، أما في "صرف النفوذ" فيتقاضى الشخص المال للتأثير في قرار "موظف آخر" أو جهة رسمية".

