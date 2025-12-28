كرم: بقاء السلاح غير الشرعي في لبنان يشكّل أكبر سبب للفتنة

كتب النائب عبر حسابه على منصة "إكس" أن بقاء السلاح غير الشرعي في يشكّل "أكبر سبب للفتنة"، معتبراً أن "أكبر حصانة ضدها هي حصرية السلاح بيد القوى الشرعية".





وأضاف أن إبقاء لبنان "ساحة مفتوحة للحسابات " يخدم المصلحة ، مؤكداً أن "أفضل طريقة لحماية لبنان تكون بتعزيز وتسليم السلاح غير الشرعي".

