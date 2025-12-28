لمناسبة ليلة رأس السنة... حملة توعية من قوى الأمن

ضمن إطار حملة التّوعية التي أطلقتها #قوى_الأمن الداخلي لمناسبة ليلة رأس السنة حول خطر إطلاق النار، قامت عناصر من سرية #طرابلس بتوزيع منشورات توعوية على المواطنين في أماكن مختلفة من المدينة.#بتقبل_تقتل؟#طايشة_بس_بتصيب#الأمن_أمانة pic.twitter.com/Fnd3eisGDJ
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) December 28, 2025
