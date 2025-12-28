تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
لبنان

لمناسبة ليلة رأس السنة... حملة توعية من قوى الأمن

Lebanon 24
28-12-2025 | 12:05
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان الآتي:

"ضمن إطار حملة التّوعية التي أطلقتها قوى الأمن الداخلي لمناسبة ليلة رأس السنة حول خطر إطلاق النار، قامت عناصر من سرية طرابلس بتوزيع منشورات توعوية على المواطنين في أماكن مختلفة من المدينة".
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

قوى الأمن الداخلي

المديرية العامة

مديرية ال

طرابلس

