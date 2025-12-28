لمناسبة ليلة رأس السنة... حملة توعية من قوى الأمن

صدر عن البيان الآتي:



"ضمن إطار حملة التّوعية التي أطلقتها لمناسبة ليلة رأس السنة حول خطر إطلاق النار، قامت عناصر من سرية بتوزيع منشورات توعوية على المواطنين في أماكن مختلفة من المدينة".

