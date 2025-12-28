نجل الشهيد بيار الجميّل يعلن خطوبته.. تعرفوا الى العروس (صور)

احتفل أمين الجميّل نجل الجميّل اليوم بخطوبته على الانسة ميريام ابي راشد وسط أجواء عائلية.

وقد انتشر عبر مجموعة من الصور من حفل الخطوبة الذي اقتصر على الاهل.