حمادة: لاحترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به

أشار عضو " للمقاومة" النائب الدكتور إيهاب حمادة إلى أن "العدوّ يواصل اعتداءاته، فيما تصرّ على التنازل له، بل وتحمل إملاءاته وتحوّلها إلى جدول أعمال الحكومة، كأنها تنفذ ما يطلبه العدو".



وخلال الاحتفال التأبيني الذي أُقيم في حسينية بلدة زبود بمناسبة الذكرى السنوية الأولى للشهيد مصطفى عباس ياسين، شدد أن " جاهزة، وستكون حاضرة في الميدان فور ارتكاب العدوّ لأي حماقة، مذكّرًا أن المطلوب من السلطة ليس الوقوف إلى جانب المقاومة، بل فقط الكفّ عن طعنها في الظهر، والتفاوض هو أحد هذه الطعنات".



وانتقد "بعض التي تسعى لتأجيل الانتخابات النيابية رغم تصريحاتها العلنية بالحرص على إجرائها في موعدها"، مؤكدًا على "ضرورة احترام الاستحقاق الدستوري وعدم العبث به".

