لبنان
الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان
Lebanon 24
28-12-2025
|
15:17
photos
نظّمت "الكتلة الوطنيّة" لقاءً عامًا ضمن أجواء موسم الأعياد، مخصّصًا للاغتراب اللبناني في مختلف أنحاء العالم، في مقرّ الكتلة في محلة الجميزة.
وافتتح
الأمين العام
،
ميشال حلو
، اللقاء بكلمة تناول فيها "أبرز التحديات التي تواجه
لبنان
حاليًا، من
الاحتلال
والعدوان
الإسرائيلي
، إلى مسار الحكومة نحو بسط السلطة وحصر السلاح على كامل الأراضي
اللبنانية
، وصولًا إلى ضرورة محاسبة كل من أوصل البلاد إلى هذه الحال".
وشدّد على "أهمية دور الجاليات اللبنانيّة في العام المقبل، لا سيما في ممارسة حقّها في التصويت في الانتخابات النيابيّة".
واستعرض استاذ
القانون العام
علي مراد
القانون الانتخابي
اللبناني، والسيناريوهات المحتملة لتمكين المغتربين من حقّ الاقتراع، إلى جانب مناقشة أبرز
القضايا
السياسيّة ضمن المشهد اللبناني الراهن.
وختاما أكد المشاركون على "تعزيز الروابط بين اللبنانيّين في الداخل والمهجر، ودور الجاليات اللبنانيّة في نهوض لبنان وتعافيه".
