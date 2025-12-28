تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان

Lebanon 24
28-12-2025 | 15:17
A-
A+
Doc-P-1461061-639025571828847012.jpg
Doc-P-1461061-639025571828847012.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نظّمت "الكتلة الوطنيّة" لقاءً عامًا ضمن أجواء موسم الأعياد، مخصّصًا للاغتراب اللبناني في مختلف أنحاء العالم، في مقرّ الكتلة في محلة الجميزة.

وافتتح الأمين العام، ميشال حلو، اللقاء بكلمة تناول فيها "أبرز التحديات التي تواجه لبنان حاليًا، من الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، إلى مسار الحكومة نحو بسط السلطة وحصر السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وصولًا إلى ضرورة محاسبة كل من أوصل البلاد إلى هذه الحال".

وشدّد على "أهمية دور الجاليات اللبنانيّة في العام المقبل، لا سيما في ممارسة حقّها في التصويت في الانتخابات النيابيّة".

واستعرض استاذ القانون العام علي مراد القانون الانتخابي اللبناني، والسيناريوهات المحتملة لتمكين المغتربين من حقّ الاقتراع، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا السياسيّة ضمن المشهد اللبناني الراهن.

وختاما أكد المشاركون على "تعزيز الروابط بين اللبنانيّين في الداخل والمهجر، ودور الجاليات اللبنانيّة في نهوض لبنان وتعافيه".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الكتلة الوطنية: تعطيل انتخاب المغتربين تعسّف بالصلاحيات
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ريما كرامي: التعليم الركيزة الأساسية لنهضة لبنان ووحدته الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
كتلة الكتائب: لا مشاركة في الجلسة من دون إدراج اقتراع المغتربين للـ 128
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
شحادة: التحول الرقمي فرصة للنهوض الاقتصادي وتعزيز الصناعة الوطنية
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 03:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24

القانون الانتخابي

القانون العام

الأمين العام

الإسرائيلي

ميشال حلو

اللبنانية

علي مراد

الاحتلال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:16 | 2025-12-28
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28
Lebanon24
14:42 | 2025-12-28
Lebanon24
14:38 | 2025-12-28
Lebanon24
13:43 | 2025-12-28
Lebanon24
13:36 | 2025-12-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24