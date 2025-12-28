الكتلة الوطنيّة: المغتربون ركيزة نهوض لبنان

نظّمت "الكتلة الوطنيّة" لقاءً عامًا ضمن أجواء موسم الأعياد، مخصّصًا للاغتراب اللبناني في مختلف أنحاء العالم، في مقرّ الكتلة في محلة الجميزة.



وافتتح ، ، اللقاء بكلمة تناول فيها "أبرز التحديات التي تواجه حاليًا، من والعدوان ، إلى مسار الحكومة نحو بسط السلطة وحصر السلاح على كامل الأراضي ، وصولًا إلى ضرورة محاسبة كل من أوصل البلاد إلى هذه الحال".



وشدّد على "أهمية دور الجاليات اللبنانيّة في العام المقبل، لا سيما في ممارسة حقّها في التصويت في الانتخابات النيابيّة".



واستعرض استاذ اللبناني، والسيناريوهات المحتملة لتمكين المغتربين من حقّ الاقتراع، إلى جانب مناقشة أبرز السياسيّة ضمن المشهد اللبناني الراهن.



وختاما أكد المشاركون على "تعزيز الروابط بين اللبنانيّين في الداخل والمهجر، ودور الجاليات اللبنانيّة في نهوض لبنان وتعافيه".

