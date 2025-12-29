تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
لبنان
منهجية الجيش أبعدت شبح الحرب
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-12-2025
|
01:30
لفت مصدر أمني إلى أنّ منهجية
الجيش اللبناني
في ملف حصرية السلاح شهدت تبدّلاً واضحاً منذ نحو شهرين حتى اليوم، إذ انتقل الجيش من العمل بسرّية تامة ومن دون أي تصريحات أو معلومات، إلى اعتماد خطة أكثر وضوحاً وعلانية، تجلّت في البيانات الرسمية، ومقاطع الفيديو، والمعلومات التي تُظهر مراحل تنفيذ الخطة جنوب
نهر الليطاني
.
وأشار المصدر إلى أنّ الجيش بدأ بتنظيم جولات ميدانية للإعلاميين والدبلوماسيين، بهدف إبراز طبيعة العمل والمهمة بشكل مباشر وواضح.
وختم المصدر بالقول إنّ هذه المقاربة الجديدة أسهمت في طمأنة الداخل والخارج، وأبعدت شبح الحرب عن
لبنان
.
المصدر:
خاص "لبنان 24"
