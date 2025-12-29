تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

منهجية الجيش أبعدت شبح الحرب

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
29-12-2025 | 01:30
لفت مصدر أمني إلى أنّ منهجية الجيش اللبناني في ملف حصرية السلاح شهدت تبدّلاً واضحاً منذ نحو شهرين حتى اليوم، إذ انتقل الجيش من العمل بسرّية تامة ومن دون أي تصريحات أو معلومات، إلى اعتماد خطة أكثر وضوحاً وعلانية، تجلّت في البيانات الرسمية، ومقاطع الفيديو، والمعلومات التي تُظهر مراحل تنفيذ الخطة جنوب نهر الليطاني.
وأشار المصدر إلى أنّ الجيش بدأ بتنظيم جولات ميدانية للإعلاميين والدبلوماسيين، بهدف إبراز طبيعة العمل والمهمة بشكل مباشر وواضح.
وختم المصدر بالقول إنّ هذه المقاربة الجديدة أسهمت في طمأنة الداخل والخارج، وأبعدت شبح الحرب عن لبنان.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

