منهجية الجيش أبعدت شبح الحرب

لفت مصدر أمني إلى أنّ منهجية في ملف حصرية السلاح شهدت تبدّلاً واضحاً منذ نحو شهرين حتى اليوم، إذ انتقل الجيش من العمل بسرّية تامة ومن دون أي تصريحات أو معلومات، إلى اعتماد خطة أكثر وضوحاً وعلانية، تجلّت في البيانات الرسمية، ومقاطع الفيديو، والمعلومات التي تُظهر مراحل تنفيذ الخطة جنوب .وأشار المصدر إلى أنّ الجيش بدأ بتنظيم جولات ميدانية للإعلاميين والدبلوماسيين، بهدف إبراز طبيعة العمل والمهمة بشكل مباشر وواضح.وختم المصدر بالقول إنّ هذه المقاربة الجديدة أسهمت في طمأنة الداخل والخارج، وأبعدت شبح الحرب عن .