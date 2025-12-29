تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

2025 سنة الاختبار العالمي.. مَنْ نجح ومَنْ فشل؟

آية الحاج - Aya El Hajj

|
Lebanon 24
29-12-2025 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1461172-639025957459972398.jpg
Doc-P-1461172-639025957459972398.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يُسدل الستار على عام 2025 وقد ترك بصمته بوضوح على المشهد العالمي، كأحد أكثر الأعوام حافلًا بالتحولات السياسية والاقتصادية. شهد العالم تغيرات متسارعة في موازين القوة، وإعادة رسم للعلاقات الدولية، في ظل أزمات اقتصادية، وتوترات إقليمية، وسعي متزايد من الدول لتحقيق الاستقرار والأمن لمواطنيها. ولم يعد تقييم الدول يعتمد فقط على قوتها العسكرية، بل على قدرتها على التكيّف، والنمو، وضمان جودة الحياة.

سوريا دولة العام 2025
وسط هذه التحولات، برزت سوريا كـ دولة العام 2025، نتيجة التغيرات السياسية التي شهدتها خلال هذا العام. فقد دخلت سوريا مرحلة جديدة اتسمت بانفتاح سياسي أوسع وعودة تدريجية إلى الحضور الإقليمي والدولي بعد سنوات من العزلة. وما ميّز التجربة السورية هو حجم التغير مقارنة بالماضي القريب.
سياسيًا، بدأت سوريا تستعيد دورها كدولة فاعلة في محيطها، مع محاولات لإعادة بناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاستقرار الداخلي. ورغم استمرار التحديات، فإن عام 2025 شكّل نقطة انتقال من مرحلة الصراع إلى مرحلة السعي نحو الاستقرار وإعادة التموضع السياسي.

القوة الاقتصادية.. من يقود العالم في 2025؟
في تطور غير متوقّع، احتلت البرتغال المرتبة الأولى ضمن أفضل الاقتصادات عالميًا لعام 2025، بحسب استطلاع أجرته مجلة The Economist، متقدمةً على قوى اقتصادية كبرى مثل الولايات المتحدة والصين.
كما شهدت عدة دول أوروبية تحسنًا ملحوظًا، إذ نجحت اليونان في استعادة عافيتها بعد سنوات صعبة، بينما حققت إسبانيا نتائج اقتصادية قوية.

الدول الأكثر أمانًا في العالم
في مؤشر الأمان، تصدرت آيسلندا قائمة أكثر دول العالم أمانًا في عام 2025 وفقًا لمؤشر السلام العالمي، بفضل استقرارها الاجتماعي، وانخفاض معدلات الجريمة، وقوة مؤسساتها. وجاءت دول مثل الامارات العربية المتحدة، وسويسرا، والدنمارك صمن الدول الأعلى أمانًا، حيث يجتمع الاستقرار السياسي مع الثقة بين المواطن والدولة.
الأمن في 2025 لم يعد مفهومًا تقليديًا، بل أصبح يشمل الأمن الاجتماعي، والصحي، والرقمي، وهو ما نجحت هذه الدول في تحقيقه.

دول الرفاهية وجودة الحياة
أما في مجال الرفاهية وجودة الحياة، فقد واصلت دول مثل السويد تصدرها المؤشرات العالمية، بفضل مستوى الدخل المرتفع، والخدمات الاجتماعية المتقدمة. كما برزت كندا، وهولندا، والدنمارك كدول رائدة في التعليم، والرعاية الصحية، والتوازن بين الحياة والعمل، ما جعل رفاهية المواطن عنصرًا أساسيًا في استقرارها.

في مقابل الدول التي نجحت في تعزيز أمنها واقتصادها خلال عام 2025، شهد العالم دولًا أخرى عانت بشكل واضح من أزمات متراكمة، سواء على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي. فقد كشف العام عن هشاشة بعض الدول أمام الصراعات الداخلية، والعقوبات، والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما انعكس سلبًا على حياة مواطنيها واستقرارها.

في عام 2025، عانت دول مثل اليمن والسودان وجنوب السودان وأوكرانيا وغزة بشكل كبير من الصراعات المسلحة، وانعدام الأمن الغذائي الكارثي، والأزمات الإنسانية، والفقر الشديد، والتضخم المرتفع، ما أدى إلى نزوح الملايين وتدمير البنى التحتية، مع تفاقم الوضع بسبب انخفاض التمويل الإنساني وتصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية. 

أما في ما يخص لبنان، يمكن تقييم عام 2025 كعامٍ ثقيل ومفصلي في آنٍ واحد.فقد استمر الانهيار الاقتصادي وارتفعت الأسعار وتراجعت القدرة المعيشية، فيما عاش اللبنانيون قلقًا أمنيًا نتيجة التوترات على الحدود الجنوبية. سياسيًا، شكّل انتخاب رئيس للجمهورية بعد شغور طويل محطة أمل، تبعتها محاولات لإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وإطلاق إصلاحات مالية، إلا أن أثرها بقي محدودًا على حياة المواطنين. ومع نهاية العام، لم يكن لبنان قد تجاوز أزماته، بل انتقل من مرحلة الجمود الكامل إلى مرحلة انتظار صعبة، تجمع بين أملٍ حذر بالتعافي وخوفٍ دائم من الانتكاس، ليُصنَّف لبنان في عام 2025 كدولة في أزمة عميقة.

ما يميّز الدول التي عانت في 2025 عن الدول الأكثر استقرارًا، هو غياب التخطيط طويل الأمد، وضعف المؤسسات، وتأثير الصراعات على القرار السياسي والاقتصادي.

يكشف عام 2025 أن الفشل ليس قدرًا دائمًا. فالتجارب السلبية لبعض الدول تؤكد أن غياب الاستقرار السياسي والأمني يؤدي حتمًا إلى تراجع اقتصادي واجتماعي، بينما تُظهر تجارب أخرى أن الإصلاح، حتى لو كان بطيئًا، يمكن أن يغيّر المسار.
 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
الصحة العالمية: أكثر من 1600 قتيل بهجمات على مرافق طبية بالسودان في 2025
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
2025… سنة مفصلية تعيد رسم المشهد السياسي في تركيا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
في عام 2025.. العملة الروسية تسجل أقوى أداء عالمي أمام الدولار
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24
أبرز 5 تطبيقات مراسلة شائعة عالميًا في 2025.. اكتشفها!
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 13:36:39 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

مؤسسات الدولة

الامارات

العقوبات

أوكرانيا

سنوات من

السودان

السورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:53 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:36 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:49 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

آية الحاج - Aya El Hajj

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2025-12-29
Lebanon24
06:00 | 2025-12-29
Lebanon24
05:53 | 2025-12-29
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29
Lebanon24
05:36 | 2025-12-29
Lebanon24
05:32 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24