لبنان
لهذا السبب.. قُطعت الطريق لبعض الوقت عند مفرق الفوار
Lebanon 24
29-12-2025
|
03:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
قُطِعت الطريق لبعض الوقت عند مفرق
الفوار
، قبل أن يُعاد فتحها لاحقًا أمام حركة السير، بحسب ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
وأفادت مصادر محلية أن سبب القطع يعود إلى قيام رعاة الأغنام بإيقاف المرور بشكل مؤقت لتسهيل عبور القطيع وتجنب تعرضه للدهس من قبل السيارات المسرعة، حرصًا على السلامة العامة.
لبنان 24
لبنان
تابع
