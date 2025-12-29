تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

باسيل: حق اقتراع المنتشرين هو جزء من اعادة تعريف المواطنة

Lebanon 24
29-12-2025 | 04:53
قال النائب جبران باسيل، "تجمعنا جينات لبنانية ومهما اختلفنا يبقى لبنان ما يوحّدنا والانتشار اللبناني ليس مجرّد جاليات موزّعة حول العالم ومن الخطأ التعاطي معه كأنه ملف موسمي أو كأنه صرّاف آلي فهو طاقة انتماء وعلم وثقافة وثقة عالمية وشبكة علاقات وتأثير".


واعتبر خلال كلامه من مؤتمر الطاقة الاغترابية اللبنانية 2025، أن "استعادة واختيار الجنسية هو جسر قانوني مع مغتربين دفعتهم ظروف قاهرة الى الهجرة ولذلك نحنا نريدهم منتشرين لا مغتربين ولا مهاجرين".


تابع: "نظرتنا البعيدة هي بمجلس وطني للانتشار وبتثبيت الحقوق بالدستور واعطاء افضليّات بتشريعات خاصة وتحسين التواصل مع الدولة واطلاق برامج ثقافية وادراج الانتشار بمناهج التعليم ودعم الانتاج المعرفي وعدم اقحام الانتشار بخطاب سياسي لأغراض انتخابية ظرفيّة".


أضاف: "في عام 2026 هناك توجه واتفاق ضمني لتعليق حق المنتشرين في التصويت في الخارج إلا أننا تقدمنا باقتراح قانون جديد لاستعادة الجنسية يسهل ويسرع إجراءاتها ويمنع وقف منحها".

وأشار إلى أن "حق اقتراع المنتشرين هو جزء من اعادة تعريف المواطنة بإعطاء المنتشر حريّة الخيار والتمثيل المباشر بالخارج هو مبدأ اقرّته الأمم المتّحدة ولا يجوز اسقاطه تحت اي حجج بإسم "الواقعية الانتخابية".


أكمل: "قدمنا اقتراح قانون لتخفيض الرسوم والضرائب المخصصة حصرا للمنتشرين كما أعددنا قانونا لإنشاء صندوق المنتشر وهو صندوق استثماري مخصّص للمنتشرين يؤمن فرص استثمار ويشجع على الاستثمار". 
