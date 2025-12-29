عاصفة جديدة تصل غداً إلى لبنان... الأب خنيصر: الأمطار ستكون طوفانيّة

أشار المتخصص في الأحوال الجويّة الأب ، إلى أنّ الحاليّة سجّلت نسباً جيّدة بتساقط الأمطار.

وأضاف الأب أنّ المنخفض سينحسر بعد ظهر اليوم، وستصل عاصفة جديدة مساء يوم غدّ الثلاثاء، وستتساقط الأمطار بغزارة ليلة رأس السنة، وستكون طوفانيّة بين ليل الأربعاء والخميس.