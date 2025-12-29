تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

جعجع: حزب الله أكبر مصيبة في تاريخ لبنان الحديث

Lebanon 24
29-12-2025 | 05:53
A-
A+
Doc-P-1461269-639026101738703499.webp
Doc-P-1461269-639026101738703499.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكّد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنه لا يحمل أي عقدة تجاه حزب الله، ولا دوافع سياسية أو انتخابية ضيقة للحديث عنه، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي لتكرار انتقاده للحزب هو الضرر الكبير الذي ألحقه بلبنان، معتبراً أن وجوده خرّب البلاد، مشدّداً على أن القوات اللبنانية ستواصل مواجهة حزب الله سياسيًا وقول الحقيقة بلا خوف أو مساومة، لأن الدولة لا يمكن أن تقوم بوجود سلاح خارج إطارها.

وقال جعجع خلال عشاء أقامته مصلحة المهندسين في القوات اللبنانية لمهندسي الاغتراب في معراب، بحضور عدد من النواب والقيادات الحزبية والفعاليات الاقتصادية، إن حزب الله عطّل الحياة السياسية ومنع قيام الدولة، ما أدى إلى الانهيار الاقتصادي والمالي والثقافي. ورأى أن دعم إيران للحزب ليس مجانيًا، بل يدخل ضمن إطار خدمة أهداف إقليمية واستخدام الحزب كورقة تفاوض دولية، على حساب استقرار لبنان وأمنه.

ورأى جعجع أن الانتخابات النيابية تشكل المدخل الأساسي للخلاص، داعيًا اللبنانيين إلى الاقتراع وفق خيارات سياسية واضحة، بعيدًا عن الاعتبارات العائلية والمناطقية والخدماتية التي اعتبرها من أبرز أسباب الانهيار. وأوضح أن مجلس النواب هو مركز السلطة الفعلية في لبنان، وأن امتلاك أكثرية واضحة داخله كفيل بحسم المواجهة السياسية. كما دعا إلى عدم التصويت لما وصفه بـ"محور الممانعة" أو لـ"التيار الوطني الحر"، محذرًا أيضًا مما أسماه التصويت غير المفيد أو الـvote inutile، أي انتخاب نواب من دون تأثير سياسي حقيقي.

ولفت جعجع إلى أن إدارة الدولة تحتاج إلى قوى سياسية منظّمة تمتلك رؤية وبرنامجًا واضحًا، وليس إلى نواب أفراد من دون إطار أو قرار موحد، معتبرًا أن شلل مجلس النواب الحالي يُعدّ دليلًا على خطورة الأصوات غير المؤثرة. وشدد على أن قيام دولة فعلية في لبنان يتطلب حصر السلاح بالكامل بيد المؤسسات الشرعية، معتبرًا أن استمرار وجود سلاح خارج الدولة يعطل السياسة ويمنع أي إصلاح اقتصادي وإداري.

كما هاجم جعجع خطاب حزب الله، معتبرًا أن الحزب يسعى إلى تكريس دوره العسكري تحت شعار المقاومة، في حين أن المقاومة إذا اقتضت الحاجة هي مهمة الدولة اللبنانية، لا أي جهة حزبية. وسأل: لماذا لم يُسلّم حزب الله سلاحه بعد العام 2000، حين انسحبت إسرائيل من الجنوب؟ معتبرًا أن طرح مزارع شبعا جاء ذريعة للإبقاء على السلاح.

وختم جعجع بالتأكيد أن حزب الله يشكل أكبر أزمة واجهها لبنان في تاريخه الحديث، لأنه يمنع قيام دولة حقيقية ويعطل المؤسسات، ما أدى إلى انهيار الاقتصاد والثقافة والفن وكل مفاصل الحياة، معتبرًا أن قول الحقيقة بوضوح هو واجب وطني حتى يعود القرار الكامل للدولة اللبنانية وحدها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
كوريا الشمالية تقود أكبر سرقة للعملات الرقمية في التاريخ الحديث!
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع: بالنسبة لاتفاق وقف إطلاق النار إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق هذا صحيح أمّا أنّ حزب الله التزم بالاتفاق فهذا خطأ والأمور ذاهبة إلى تصعيد أكبر فأكبر
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
السيد: لبنان يواجه إحدى أكثر الأزمات تعقيداً في تاريخه الحديث
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24
علي حسن خليل: حديث جعجع هو كمن يُحدث نفسَه عن نفسِه أمام المرآة
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:17 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

القوات اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

حزب الله

المقاومة

إسرائيل

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
13:00 | 2025-12-29
Lebanon24
12:57 | 2025-12-29
Lebanon24
12:30 | 2025-12-29
Lebanon24
12:17 | 2025-12-29
Lebanon24
12:13 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24