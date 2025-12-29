تعيينات جديدة في دار الفتوى تشمل مجلس عمدة الإذاعة ولجنة المركز الصحي العام

أصدر مفتي الجمهورية الشيخ ، قرارا بتشكيل مجلس عمدة إذاعة القرآن من من السادة الآتية أسماؤهم: المهندس ماهر صقال رئيساً لمجلس العُمدة، المهندس أسعد صقال نائباً للرئيس، والأستاذة هند عجوز أمينةً للسّر، والأستاذ هادي سوبرة أميناً للصندوق، والدكتور سعد الدين الجمل أميناً للعلاقات العامة.



والاعضاء: الشيخ مازن يحيى القوزي، المحامي حسين المسالخي، المحامي مجاهد شندب، الاعلامي صبحي قبلاوي، الإعلامي محمد عفيفي، هاني قنطري، خالد حنبلي ووليد كبريت.



ومُهمَّة "مجلس العمدة" المذكور، العمل على تعزيز مستوى "إذاعة القرآن الكريم من لبنان" تِقْنيةً وتجهيزاً وإدارةً وبَرامِجَ، وتَطوير جِهازِها الفنِّي العامل، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها وتنميتها.



كما اصدر قرارا بتشكيل لجنة المركز الصحِّي العام التابع لدار من السادة الآتية أسماؤهم: الدكتور مروان نجَّار رئيساً للجنة، والاستاذ عماد شاهين نائباً للرئيس وأميناً للمال، المحامية محاسن أمينةً للسرّ، الدكتور هاني الشعار أميناً للعلاقات العامة، والاعضاء: الدكتور وليد غلاييني، الدكتور محمَّد خير سوبرة، المهندس مجد سنو والسيد أمير كبريت.



ومُهِمَّة لجنة المركز الصحي العام تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية لمن هم بحاجة إليها، وبرامج الوقاية الصحية من أجل صحة أفضل للعائلة في المجتمع.

