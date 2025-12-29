تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعيينات جديدة في دار الفتوى تشمل مجلس عمدة الإذاعة ولجنة المركز الصحي العام

Lebanon 24
29-12-2025 | 06:13
A-
A+
Doc-P-1461274-639026109630427641.webp
Doc-P-1461274-639026109630427641.webp photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، قرارا بتشكيل مجلس عمدة إذاعة القرآن الكريم من لبنان من السادة الآتية أسماؤهم: المهندس ماهر صقال رئيساً لمجلس العُمدة، المهندس أسعد صقال نائباً للرئيس، والأستاذة هند عجوز أمينةً للسّر، والأستاذ هادي سوبرة أميناً للصندوق، والدكتور سعد الدين الجمل أميناً للعلاقات العامة.

والاعضاء: الشيخ مازن يحيى القوزي، المحامي حسين المسالخي، المحامي مجاهد شندب، الاعلامي صبحي قبلاوي، الإعلامي محمد عفيفي، هاني قنطري، خالد حنبلي ووليد كبريت.

ومُهمَّة "مجلس العمدة" المذكور، العمل على تعزيز مستوى "إذاعة القرآن الكريم من لبنان" تِقْنيةً وتجهيزاً وإدارةً وبَرامِجَ، وتَطوير جِهازِها الفنِّي العامل، وتوفير الموارد المالية اللازمة لها وتنميتها.

كما اصدر قرارا بتشكيل لجنة المركز الصحِّي العام التابع لدار الفتوى من السادة الآتية أسماؤهم: الدكتور مروان نجَّار رئيساً للجنة، والاستاذ عماد شاهين نائباً للرئيس وأميناً للمال، المحامية محاسن عيتاني أمينةً للسرّ، الدكتور هاني الشعار أميناً للعلاقات العامة، والاعضاء: الدكتور وليد غلاييني، الدكتور محمَّد خير سوبرة، المهندس مجد سنو والسيد أمير كبريت.

ومُهِمَّة لجنة المركز الصحي العام تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الصحية الأولية لمن هم بحاجة إليها، وبرامج الوقاية الصحية من أجل صحة أفضل للعائلة في المجتمع.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زيارة لافتة للراعي الى طرابلس والمفتي إمام وميقاتي وسياسيون استقبلوه في دار الفتوى
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الراعي التقى ميقاتي في دار الفتوى: طرابلس مدينة السلام تبقى كما كانت دائمًا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
سلسلة لقاءات لدريان في دار الفتوى
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحاج خلال زيارة دار الفتوى: الشفافية واختيار أفضل الكوادر أساس عملنا
lebanon 24
Lebanon24
29/12/2025 20:24:24 Lebanon 24 Lebanon 24

عبد اللطيف

الشيخ عبد

الجمهوري

جمهورية

عيتاني

اللطيف

الكريم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2025-12-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:52 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2025-12-29
Lebanon24
13:00 | 2025-12-29
Lebanon24
12:57 | 2025-12-29
Lebanon24
12:30 | 2025-12-29
Lebanon24
12:17 | 2025-12-29
Lebanon24
12:13 | 2025-12-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24