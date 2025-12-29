الراعي استقبل بطريرك السريان الكاثوليك للتهنئة بالأعياد

استقبل البطريرك في الصرح البطريركي في ، بطريرك الكاثوليك مار اغناطيوس يوسف الثالث يونان في زيارة للتهنئة بالأعياد المجيدة.

وجرى خلال المناسبة، البحث في عدد من المواضيع الكنسية، إضافة إلى الأوضاع والمستجدات الراهنة محلياً واقليمياً.