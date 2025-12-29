سوريّون سرقوا منزلاً في طرابلس

ادّعى المواطن ف.ع لدى فصيلة أبي سمراء، ضدّ مجهولين بجرم سرقة محتويات من منزله في محلة الرفاعية - درج السرموط في .

وبإشارة من المختصّ، توجّهت دورية من إلى المكان، وتمكّنت خلال أقل من ساعة من تحديد هوية السارقين، وتبيّن أنهم سوريّون.

وجرى توقيف السارقين وإحالتهم إلى التحقيق.