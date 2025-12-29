نصرالله غادر ولم يعد.. هل من يعرف عنه شيئًا؟

صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:



تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المختص، صورة المفقود



(مواليد عام 2007، سوري)



الذي غادر حوالي السّاعة 21،00 من تاريخ 24-12-2025 محلّة النبعة- إلى جهة مجهولة ولم يَعُد لغاية تاريخه، علمًا أنّه يعاني من اضطّرابات نفسيّة.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّة معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة جسر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 485420-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.

