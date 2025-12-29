كيف وُزّعت المساعدات في 2025؟ وزيرة "الشؤون" تكشف التفاصيل

أعلنت وزيرة ، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الحكومة منذ انطلاق عملها في شباط 2025 وضعت حماية المواطنين وتعزيز صمودهم في طليعة أولوياتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل يوميًا لتأمين مظلة دعم اجتماعي في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها .



ولفتت السيد إلى أن برنامج أمان يقدّم دعمًا شهريًا لما يقارب 800 ألف لبناني في مجال الأمن الغذائي، فيما يستفيد 31,271 شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج البدل النقدي NDA، إضافة إلى 9,100 شخص من ذوي الإعاقة يتلقون الرعاية في المؤسسات والمراكز المتخصصة المتعاقدة مع الوزارة.



كما كشفت أن الوزارة قدّمت دعمًا لأكثر من 250 ألف نازح داخليًا تضرروا جراء الحرب الأخيرة، وقدّمت أكثر من 150 ألف خدمة اجتماعية عبر 165 مركز تنمية اجتماعية على مختلف الأراضي ، شملت الدعم النفسي-الاجتماعي، والرعاية الصحية، والأنشطة التوعوية والترفيهية.



وأشارت السيد إلى وجود رعاية دائمة لـ1,450 مسنًا في مؤسسات الرعاية، إضافة إلى 23 ألف طفل مستفيد من خدمات الرعاية الاجتماعية. كما تمّ ضخ أكثر من 255 مليون دولار في الاقتصاد المحلي عبر برامج الدعم النقدي التي تشرف عليها الوزارة.



وفي ما يخص ملف النزوح، أكدت أن الجهود الحكومية أسفرت عن عودة آمنة ومستدامة لأكثر من 400 ألف نازح سوري إلى ، ضمن خطة وضعتها برئاسة وبالتعاون مع .



وختمت السيد بالتأكيد أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل دليل على يومي بأن تبقى الدولة إلى جانب الناس، وخصوصًا الأكثر حاجة.

Advertisement