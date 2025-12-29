تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
لبنان

كيف وُزّعت المساعدات في 2025؟ وزيرة "الشؤون" تكشف التفاصيل

Lebanon 24
29-12-2025 | 10:45
Doc-P-1461372-639026274043282915.png
Doc-P-1461372-639026274043282915.png photos 0
أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الحكومة منذ انطلاق عملها في شباط 2025 وضعت حماية المواطنين وتعزيز صمودهم في طليعة أولوياتها، مشيرة إلى أن الوزارة تعمل يوميًا لتأمين مظلة دعم اجتماعي في واحدة من أصعب المراحل التي يمرّ بها لبنان.

ولفتت السيد إلى أن برنامج أمان يقدّم دعمًا شهريًا لما يقارب 800 ألف لبناني في مجال الأمن الغذائي، فيما يستفيد 31,271 شخصًا من ذوي الإعاقة من برنامج البدل النقدي NDA، إضافة إلى 9,100 شخص من ذوي الإعاقة يتلقون الرعاية في المؤسسات والمراكز المتخصصة المتعاقدة مع الوزارة.

كما كشفت أن الوزارة قدّمت دعمًا لأكثر من 250 ألف نازح داخليًا تضرروا جراء الحرب الأخيرة، وقدّمت أكثر من 150 ألف خدمة اجتماعية عبر 165 مركز تنمية اجتماعية على مختلف الأراضي اللبنانية، شملت الدعم النفسي-الاجتماعي، والرعاية الصحية، والأنشطة التوعوية والترفيهية.

وأشارت السيد إلى وجود رعاية دائمة لـ1,450 مسنًا في مؤسسات الرعاية، إضافة إلى 23 ألف طفل مستفيد من خدمات الرعاية الاجتماعية. كما تمّ ضخ أكثر من 255 مليون دولار في الاقتصاد المحلي عبر برامج الدعم النقدي التي تشرف عليها الوزارة.

وفي ما يخص ملف النزوح، أكدت الوزيرة أن الجهود الحكومية أسفرت عن عودة آمنة ومستدامة لأكثر من 400 ألف نازح سوري إلى سوريا، ضمن خطة وضعتها اللجنة الحكومية برئاسة وزارة الشؤون وبالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وختمت السيد بالتأكيد أن هذه الأرقام ليست مجرد إحصاءات، بل دليل على التزام يومي بأن تبقى الدولة إلى جانب الناس، وخصوصًا الأكثر حاجة.
الشؤون الاجتماعية

الشركاء الدوليين

اللجنة الحكومية

وزارة الشؤون

حنين السيد

اللبنانية

الوزيرة

التزام

تابع
