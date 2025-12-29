استفزازات وإطلاق نار في منطقة شمالية

وقع إشكال في محلة ضهر المغر في – بين كل من المدعوَين "ع.د" و"ب.ا"، تطوّر إلى قيام الأول بإطلاق النار في الهواء، من دون تسجيل أي إصابات، حسب مندوبة " ".



وأفادت المعلومات أن إطلاق النار جاء على خلفية خلافات واستفزازات متبادلة بين الطرفين.

