في العام 2025.. كم مرة ضربت إسرائيل لبنان وكم دولة قصفتها؟

يَعرض التقرير حصيلة الهجمات المسجّلة حتى 5 كانون الأول 2025 على الشكل الآتي:- فلسطين (غزة والضفة الغربية): 8,332 هجوماً (منها 7,024 في غزة و1,308 في الضفة).- لبنان: 1,653 هجوماً.- إيران: 379 هجوماً.- سوريا: 207 هجمات.- اليمن: 48 هجوماً.- قطر: هجوم واحد.في الحالة ، يلفت التقرير إلى أنّ إسرائيل نفّذت أكثر من 1,653 هجوماً في 2025 "رغم وقف إطلاق النار" مع ، بمعدّل يقارب خمس هجمات يومياً.ويُسجّل التقرير أنّ الضربات ظلّت متكرّرة حتى بعد سريان الهدنة (تشرين الثاني 2024)، مع تمركزٍ إلى "إلى حد كبير" في الجنوب، لكنها امتدّت أيضاً إلى سهل وأطراف .يأتي ذلك في حين يواصل الجيش التمركز في خمس نقاط مرتفعة جنوباً رغم التزامٍ بالانسحاب، وأن صوراً بالأقمار الصناعية من الضهيرة تُظهر مناطق "مُسوّاة" بفعل الهجمات.في المقابل، تُظهر الأرقام أنّ فلسطين تبقى الساحة الأكثر كثافةً من حيث عدد الهجمات، بينما تتوزّع الضربات على إيران وسوريا واليمن بنسبٍ أدنى، في حين سُجِّل هجوم واحد في قطر ضمن الفترة نفسها.لا يكتفي التقرير بالأرقام، بل يلمّح إلى حجم العمليات، فستّ ساحات في عام واحد تعني أنّ إسرائيل لم تُبقِ المواجهة ضمن جبهة واحدة، بل فتحت خطوط ضغط متوازية، من الجنوب اللبناني إلى غزة، مروراً بساحات أبعد. وفي الحالة اللبنانية تحديداً، تتحوّل كثافة الضربات إلى رسالة مزدوجة: إبقاء تحت "التحكّم بالنار" من جهة، وإعادة رسم قواعد الاشتباك على مراحل من جهة ثانية، فيما يبقى السؤال اللبناني الأشدّ إلحاحاً: إلى أي حد يمكن لبلدٍ مأزوم اقتصادياً وخدماتياً أن يتحمّل وتيرة أمنية بهذا الثقل طوال سنة كاملة وخلال الفترة المقبلة؟