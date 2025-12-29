تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تحرك رئاسي لوضع الدول المعنية بـ"الميكانيزم" أمام مسؤولياتها.. وعون التقى كرم

Lebanon 24
29-12-2025 | 22:09
A-
A+
Doc-P-1461516-639026690365007506.jpg
Doc-P-1461516-639026690365007506.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في انتظار ما سيصدر عن قمة ترامب- نتنياهو وما إذا كانت ستُترجم على الأرض نارًا أو تفاوضًا، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الوفد اللبناني في لجنة "الميكانيزم"، السفير السابق سيمون كرم، حيث جرى البحث في التحضيرات الجارية لاجتماع اللجنة المقرّر في السابع من كانون الثاني المقبل. اجتماع يأتي عشية تقديم الجيش تقريره إلى مجلس الوزراء، الذي سيُعلن فيه، مبدئيًا، انتهاء عملية حصر السلاح جنوب الليطاني.
وأشارت مصادر لـ "نداء الوطن" إلى أن السفير كرم سيعرض صورة متكاملة عن وفائه بالتزاماته من خلال أداء الجيش وانتشاره وتنفيذ ما هو مطلوب منه وفق الاتفاقية، على أن يُصار في المقابل إلى وضع الجانب الإسرائيلي أمام مسؤولياته الكاملة، انطلاقًا من مبدأ التوازن في الالتزامات، باعتبار أن لبنان ينتظر الخطوة الإسرائيلية المقابلة التي يفترض أن تترجم عمليًا بوقف الخروقات واستكمال الانسحاب من المناطق المحتلة.
وسيسبق اجتماع السابع من كانون الثاني جهد لبناني مكثف على المستوى الرئاسي لوضع الدول المعنية بالميكانيزم، أمام حقيقة الوضع الميداني والخطوات الجدية التي قام بها لبنان، مع التأكيد أن أي مسار مستدام للاستقرار يفترض، في الحد الأدنى، احترام مبدأ "الخطوة مقابل خطوة" بما يضمن عدم تحميل طرف واحد أعباء الاتفاق فيما يتنصل الطرف الآخر من موجباته.
وفي هذا السياق، لم تكن إشادة رئيس الجمهورية بالمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية مجرد دعم معنوي، بل إعلان موقف سياسي واضح. حين يقول الرئيس عون لقائد الجيش الذي استقبله على رأس وفد من القيادة: "التاريخ أثبت أن الجيش أنقذ لبنان عدة مرات وسيثبت المستقبل أن الجيش هو المنقذ الوحيد للبنان لأنه المؤسسة الوحيدة التي تعمل لمصلحته"، فهو يرسم خطًا فاصلًا بين من يحمي الدولة ومن يغامر بها.
وكتبت" الديار"؛ وفق المصادر جدد الرئيس التأكيد على ثوابت الموقف اللبناني، وعدم السماح باستدراج الوفد المفاوض الى قضايا، لا تتصل بتنفيذ «اسرائيل» لاتفاق وقف النار، فضلا عن تقديم ملف «مبكل» عن التزم لبنان بالخطة جنوب الليطاني، باستثناء المناطق المحتلة من قبل الاسرائيليين، والمنطقة المحاذية لتلك المواقع، والتي يتعذر على الجيش دخولها.
اضافت: بحسب مصادر سياسية مطلعة، يحاول رئيس الجمهورية جوزاف عون الاستفادة من الاجواء الدولية والاقليمية الداعمة لخطواته، لتحويلها الى وقائع تدعم مسار استعادة السيادة، وبسط سلطة الدولة على كامل اراضيها، لكن دون تعريض الداخل الى اي خضة يمكن ان تهز الاستقرار، او تؤدي الى الفوضى.
ولان طبيعة المهمة مرتفعة المخاطر، يمضي الرئيس قدما في تقديم الدعم للمؤسسات الامنية وفي مقدمها الجيش، لادراكه ان سر النجاح للعهد يكمن في تحصين المؤسسة العسكرية، الوحيدة القادرة على المساعدة في عملية الانقاذ، بعيدا عن المصالح السياسية الضيقة لمعظم القوى السياسة المقبلة على مرحلة المزايدات الانتخابية. وفي هذا السياق، يرى الرئيس نفسه معنيا بحماية موقع الرئاسة في السنة الثانية للعهد، بعد عام اول شهد استهدافا ممنهجا من قوى سياسية مسيحية، لا ترغب في ان يشكل الرئيس حالة سياسية في الشارع المسيحي على حساب قاعدتها ونفوذها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إتصالات مكثفة لبلورة حل نهائي للوضع اللبناني وعون يطرح "مبادرة خماسية"
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرك فرنسي لتطوير عمل "الميكانيزم" ونزع حجج التصعيد الإسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى رئيس الوفد المفاوض في "الميكانيزم" السفير السابق سيمون كرم وزوده بتوجيهاته قبيل الاجتماع المقرر للجنة يوم الجمعة المقبل
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون عرض مع كرم عمل لجنة "الميكانيزم" والتحضيرات لاجتماعها المقبل
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 09:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الرئيس عون

الإسرائيلي

الدولة على

المستقبل

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:22 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:03 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:38 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:30 | 2025-12-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
02:30 | 2025-12-30
Lebanon24
02:22 | 2025-12-30
Lebanon24
02:04 | 2025-12-30
Lebanon24
02:03 | 2025-12-30
Lebanon24
02:00 | 2025-12-30
Lebanon24
01:45 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24