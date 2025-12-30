"التيار" سينحني للعاصفة

يبدو أنّ " " يتّجه إلى اعتماد مقاربة أكثر هدوءًا في الاستحقاق الانتخابي المقبل، إذ تشير المعطيات إلى أنّه سيحاول تجنّب خوض معارك " " مع الأساسية.ووفق المتابعين، فإن " "يدرس تبنّي مرشحين في الدوائر والمقاعد التي لا تشكّل تحديًا مباشرًا لهذه القوى، في محاولة للحدّ من الخسائر وتخطّي المرحلة بأقل قدر من المواجهات.هذا التوجّه يعكس إدراكًا لدى قيادة "التيار" بطبيعة المعركة الصعبة المقبلة، ما يدفعه إلى خيار "الانحناء للعاصفة" ريثما تتضح صورة المرحلة السياسية الجديدة.