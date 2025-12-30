تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

رحلة نتنياهو: القانون الدولي تحت جناح السياسة الأميركية

Lebanon 24
30-12-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1461565-639026778594829167.jpg
Doc-P-1461565-639026778594829167.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
لم يكن مسار الطائرة التي أقلّت رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى واشنطن تفصيلاً عابراً، بل جزءاً من مشهد سياسي وقانوني بالغ الدلالة. فالرحلة التي عبرت أجواء ثلاث دول موقّعة على "نظام روما" الأساسي جرت في وقت يلاحَق فيه نتنياهو بقرار توقيف صادر عن المحكمة الجنائية الدولية، ما يضع هذا العبور في خانة الاختبار العملي لحدود الالتزام بالقانون الدولي حين يتقاطع مع موازين القوة.

وفي هذا الإطار، يوضح مصدر قانوني مطّلع أن التمييز بين المرور في الأجواء والهبوط على الأرض يشكّل أحد المفاتيح الأساسية لفهم ما جرى، إذ إن تنفيذ مذكرات التوقيف يصبح عملياً عند دخول الشخص المطلوب إلى الإقليم أو وجوده على أراضي الدولة المعنية، بينما يفتح العبور الجوي هامشاً أوسع للتفسير السياسي، تستخدمه الدول لتفادي تحويل الالتزام القانوني إلى مواجهة مباشرة ذات كلفة سياسية عالية.

بالتوازي، تكتسب زيارة نتنياهو إلى واشنطن بعداً إضافياً يتجاوز طابعها البروتوكولي، إذ يشير المصدر نفسه إلى أن الزيارة توفّر مظلة سياسية غير مباشرة لمسار الرحلة، تجعل أي خطوة قانونية خلال العبور تُقرأ على أنها تصعيد سياسي في مواجهة الولايات المتحدة. هنا، يتحوّل القانون من مرجعية مُلزِمة إلى عنصر قابل للإدارة، حيث يجري تقليص المخاطر بدل حسم الإشكال من أساسه، في مقاربة تعكس كيفية تعامل الدول مع التزاماتها الدولية حين تتعارض مع حساباتها الاستراتيجية.
وعليه، يتجاوز عبور الطائرة مسألة الملاحة الجوية ليصبح تعبيراً مكثفاً عن واقع دولي تُدار فيه العدالة وفق اعتبارات النفوذ، حيث يُعلَّق تطبيق القانون حين يصطدم بحسابات الحلفاء، وتُختبر صدقية النظام الدولي عند أول احتكاك جدي مع السياسة.



Advertisement
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: سياسة الاستيطان الإسرائيلية مرفوضة ومخالفة للقانون الدولي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطوط الأميركية: تأجيل أكثر من 1000 رحلة لليوم الخامس على التوالي
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بن غفير: أتوقع من كل الكتل البرلمانية أن تضع السياسة جانبا وتدعم قانون الإعدام
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24
موقع فلايت أوير: إلغاء أكثر من 2100 رحلة في المطارات الأميركية الأحد
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:43:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

رادار لبنان24

المحكمة الجنائية الدولية

المحكمة الجنائية

الولايات المتحدة

الجنائية الدولية

بنيامين نتنياهو

نتنياهو

بنيامين

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30
Lebanon24
05:55 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24