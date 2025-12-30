في آخر جدول للمحروقات هذا العام.. اليكم الأسعار

تراجع اليوم، سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 13 الف ليرة و98 أوكتان 14 ألف ليرة والمازوت 10 ألاف ليرة فيما ارتفع سعر قارورة 4 ألاف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.343.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.382.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.251.000 ليرة لبنانيةالغاز: 1.188.000 ليرة لبنانية