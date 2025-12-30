تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

السيد تسلمت مذكرة تتناول معاناة ضحايا التداخل العقاري على الحدود اللبنانية – السورية

Lebanon 24
30-12-2025 | 04:47
A-
A+
Doc-P-1461669-639026921800378993.jfif
Doc-P-1461669-639026921800378993.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استقبلت وزير الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد قبل ظهر اليوم في مكتبها رئيسة جمعية مبادرة التعاون والإنماء اللبنانية المحامية منال احمد عيتاني ونائب الرئيس الاستاذ محمد ناصر الدين حيث جرى استعراض الجهود التي تبذلها الوزارة من اجل مواجهة سلسلة الازمات الاجتماعية والانمائية ولا سيما ما يتعلق منها بواقع المناطق المهمشة وتحديدا أوضاع اللبنانيين من ضحايا التداخل القائم على الحدود اللبنانية السورية.

 

 

وبعدما اشادت عيتاني وناصر الدين بالجهود المبذولة في وزارة الشؤون من اجل التخفيف من حدة الازمات الناشئة عن حجم الازمة المعيشية التي يعاني لبنان ولا سيما أبناء مناطق واسعة من لبنان والمجتمعات المضيفة للنازحين حملوا السيد تحياتهم لرئيس الحكومة الدكتور نواف سلام والى أعضاء اللجنة الوزارية التي يراسها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري المكلفة بترتيب العلاقات بين لبنان وسوريا على مختلف المستويات على الجهود المبذولة دعما لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، والمساهمة في استعادة دور الدولة ومؤسساتها في مختلف المناطق اللبنانية. وكل ذلك على خلفية التخفيف من معاناتهم ومن تداعيات الازمة بمختلف وجوهها الإنسانية والاجتماعية على خلفية ان السوريين واللبنانيين الذين دفعوا ثمنا لما ارتكبه آخرون يستحقون حياة آمنة وكريمة ولا بد من القيام باي جهد لإنهاء هذه الازمة وتطويق تداعياتها.

 

وفي اللقاء سلم وفد الجمعية الوزيرة السيد مذكرة خطية شاملة تناولت معاناة اللبنانيين في 35 قرية يعانون من المشكلات الناجمة عن التداخل العقاري على طول الحدود اللبنانية السورية في بعلبك والهرمل منذ عقود بسبب عدم ترسيم الحدود بشكل نهائي لأسباب سياسية وأمنية داخلية وخارجية، وما انتهت اليه على مستوى المشكلات المعيشية، التعليمية، الاقتصادية، الصحية، الاجتماعية والإنسانية بعد التطورات الأخيرة في سوريا.

 

وقدمت المذكرة شرحا مفصلا لواقع الحدود تاريخيا وما أدى إلى تداخل الأراضي بين البلدين ولا سيما في المناطق الممتدة من القاع الى الهرمل وأكروم. كما لفتت الى تبعات الاحداث الأخيرة وما نجم عنها من معاناة لسكان 34 قرية داخل الحدود السورية يعيش فيها اكثر من 35 الف شخص لبناني وما يجعلهم ضحايا للأزمات الطارئة التي لم يكن لهم فيها أي راي او مسؤولية بقدر ما كانوا من ضحاياها، ولاسيما أولئك الذين اضطروا الى ترك منازلهم وأعمالهم، وتوقف الأطفال عن الدراسة، وارتفاع البطالة القسرية والتشرد والفقر. وهي ازمة اضيف اليها وجود ما يقارب 80 ألف نازح سوري جديد معظمهم من الشيعة إلى لبنان، ما خلق ضغطاً هائلاً على مناطق صغيرة غير مجهزة لتلبية الاحتياجات المعيشية والصحية.

 

وقدمت المذكرة مجموعة الاقتراحات العملية متمنية على الوزيرة السيد بنقل مضمونها الى رئيس الحكومة وزملائها المعنيين بمختلف وجوه حياة هؤلاء والمراجع المعنية لمعالجتها.

 

وانتهت المذكرة الى القول ان الأزمة على الحدود اللبنانية - السورية تمثل تحديًا إنسانيًا، اجتماعيًا، وأمنيًا كبيرًا، مع تداعيات مباشرة على آلاف اللبنانيين . وان ما هو مطلوب يتصل بضرورة السعي الى تحقيق الأمن الاجتماعي، وحماية السكان، وضمان الاستقرار المستدام في المناطق الحدودية، بما يسهم في الحد من النزوح وتحسين الظروف المعيشية للجميع لأنهم يستحقون حياة آمنة وكريمة.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
تلفزيون سوريا: حرس الحدود يعتقل 12 ضابطًا من النظام السابق على الحدود السورية اللبنانية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة سوريين بانفجار لغم أرضي عند الحدود اللبنانية ـ السورية
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني يواصل عمليات بحث وإنقاذ عن 4 مفقودين بالنهر الكبير على الحدود السورية اللبنانية (الجزيرة)
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24
ترسيم الحدود اللبنانية السورية يصطدم بخلافات على نقاط عسكرية وملف مزارع شبعا
lebanon 24
Lebanon24
30/12/2025 13:45:39 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب الرئيس

نائب رئيس

النازحين

الوزيرة

عيتاني

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
06:42 | 2025-12-30
Lebanon24
06:19 | 2025-12-30
Lebanon24
06:12 | 2025-12-30
Lebanon24
06:10 | 2025-12-30
Lebanon24
06:00 | 2025-12-30
Lebanon24
05:58 | 2025-12-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24