تحوّل جديد في "الضمان".. براءة الذمّة أصبحت رقمية

أعلنت مديرية العلاقات العامة في أنّ الصندوق يواصل مسار الإصلاح والتحديث الإداري، مؤكدةً أنّه بات نموذجًا مختلفًا بين المؤسسات العامة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها اللبنانيون.



وأوضح البيان أنّ للصندوق الدكتور محمد كركي يصرّ على تطوير خدمات الضمان إداريًا وتقنيًا، عبر الاستثمار في الكادر وتحديث البنى التكنولوجية وتعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة.



وفي هذا السياق، أعلن كركي إطلاق خدمة الحصول على براءة الذمّة إلكترونيًا وعن بُعد ابتداءً من 2 كانون الثاني 2026، بحيث يستطيع أصحاب المؤسسات تقديم طلباتهم من منازلهم أو أماكن عملهم من دون الحاجة إلى الحضور الشخصي. وتمتاز الخدمة بنظام حماية سيبرانية متقدّم يعتمد آلية تحقق مزدوجة لضمان سلامة البيانات وهوية صاحب الطلب، إضافة إلى تحديد المستندات المطلوبة بشكل واضح لتفادي أي التباس.



كما أشار الصندوق إلى نشر فيديوهات توضيحية على موقعه الإلكتروني لشرح خطوات تقديم الطلب خطوة بخطوة. وأتاح أيضًا لأصحاب المؤسسات غير المسجّلة سابقًا تقديم طلباتهم حضوريًا عبر المكاتب المعتمدة وإنجازها خلال يوم أو يومين بدل شهر كامل، وقد بدأ تنفيذ هذه الآلية في مكاتب: ، ، ، ، جونيه والدورة بعد تدريب الموظفين عليها.



وبالتوازي، أبقى الصندوق خيار التقديم الحضوري متاحًا لمن يتعذّر عليهم استخدام الخدمة الإلكترونية. وستتضمّن براءة الذمّة الجديدة رمز QR Code يحوي جميع البيانات الأساسية، بما يعزز الشفافية ويحدّ من السمسرة والتزوير ويحمي حقوق المؤسسات والأفراد.



وأكد البيان أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار التحول الرقمي الذي يعزز الثقة بالمؤسسات العامة، خصوصًا أن الضمان واصل تطوير خدماته رغم الأزمات. وختم كركي بشكر جميع الجهات التي ساهمت في إنجاز المشروع، وفي مقدمتهم وزير العمل الدكتور محمد حيدر ومجلس الإدارة واللجنة الفنية وشركة Connect S.A.L وفريق الصندوق الإداري والفني.

