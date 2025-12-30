بري بحث وسلام في المستجدات السياسية واستقبل وزير الصحة

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس الحكومة نواف سلام، وبحثا في الاوضاع العامة والمستجدات السياسية.



كما استقبل وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين، وبحث معه في الآوضاع العامة وشؤوناً متصلة بالقطاع الصحي وبرامج عمل .



على صعيد آخر، أبرق الرئيس ، الى رئيس مجلس النواب في السيد هيبت حمد الحلبوسي مهنئاً بانتخابه رئيساً للسلطة التشريعية في العراق، وجاء فيها: يسعدني بإسمي الشخصي، وبإسم المجلس النيابي أن أتقدم منكم بأحر التهاني على الثقة التي منحكم إياها أعضاء المجلس النيابي بإنتخابكم رئيساً للسلطة التشريعية في الجمهورية الشقيقة. أنتهزها مناسبة،لأجدد فيها التأكيد على إستعدادنا في المجلس النيابي اللبناني العمل سويا من أجل تطوير صيغ التعاون والتنسيق بين بلدينا في مختلف المنتديات والمجالات وبخاصة التشريعية منها بما يخدم المصالح المشتركة لبلدينا وشعبيناً الشقيقين، متمنياً لسيادتكم التوفيق والنجاح في مهامكم وللعراق شعباً وحكومة وبرلماناً المزيد من التقدم والإستقرار والإزدهار".



