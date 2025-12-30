تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
15
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
5
o
بعلبك
-1
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف: لاستعادة الودائع المحجوزة منذ 2020
Lebanon 24
30-12-2025
|
06:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
استغرب مجلس إدارة الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف أن تتجاهل الحكومة في مشروع قانون
الفجوة
المالية تحديد مصير ودائع صناديق التعاضد التي هي حتماً أموال مشروعة وهي تمثّل الفائض الناتج عن أعمال الصناديق التي لا تتوخى الربح من أعمالها والتي تشكّل الاحتياطي الذي يؤمن للصناديق استمراريتها في تأدية واجبها التعاضدي في رعاية شؤون المنتسبين إلى هذه الصناديق.
وفي هذا السياق، ناشد
مجلس إدارة الصندوق
في بيان نواب الأمة إلى إعادة النظر بنصوص مشروع قانون الفجوة المالية والعمل على إدراج تعديل يُعيد لصناديق التعاضد ودائعهم المحجوزة في المصارف منذ العام 2020، آملا من
رئيس اتحاد
صناديق التعاضد دعوة ممثلي صناديق التعاضد المنتسبين إلى الاتحاد إلى اجتماع مُخصص لمتابعة موضوع تجاهل الحكومة في مشروعها أموال صناديق التعاضد والخطوات الواجب اتخاذها دفاعاً عن قطاع التعاضد الذي يتعرّض مؤخراً إلى هجمة شرسة من قبل المتضررين من وجود صناديق تعاضد تقدّم تغطيات استشفائية لأعضائها.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
Lebanon 24
الحكومة تقر الاثنين قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع: 100 ألف دولار للوديعة وشطب رساميل المصارف
30/12/2025 17:07:55
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
Lebanon 24
جمعية المصارف تحذر من شطب الودائع وتحميل الخسائر للمودعين
30/12/2025 17:07:55
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: القوات تعارض مشروع قانون الانتظام المالي وتؤكد ضرورة استعادة الودائع بالكامل
Lebanon 24
جعجع: القوات تعارض مشروع قانون الانتظام المالي وتؤكد ضرورة استعادة الودائع بالكامل
30/12/2025 17:07:55
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني: هدفنا حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الصناديق التعاضدية
Lebanon 24
البستاني: هدفنا حماية حقوق المواطنين وضمان استمرارية الصناديق التعاضدية
30/12/2025 17:07:55
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
مجلس إدارة الصندوق
رئيس اتحاد
الفجوة
الرب
الصن
دارت
تابع
قد يعجبك أيضاً
3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها
Lebanon 24
3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها
10:02 | 2025-12-30
30/12/2025 10:02:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة لمولدات كانون الأول 2025
Lebanon 24
وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة لمولدات كانون الأول 2025
09:59 | 2025-12-30
30/12/2025 09:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش بحث وبلاسخارت في الأوضاع
Lebanon 24
قائد الجيش بحث وبلاسخارت في الأوضاع
09:43 | 2025-12-30
30/12/2025 09:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025
Lebanon 24
وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025
09:30 | 2025-12-30
30/12/2025 09:30:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
Lebanon 24
عن الوجود المسيحي في سوريا.. إليكم ما كشفه تقرير إيراني
10:30 | 2025-12-29
29/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
10:02 | 2025-12-30
3 قرارات لوزير المالية.. هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-12-30
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
09:59 | 2025-12-30
وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة لمولدات كانون الأول 2025
09:43 | 2025-12-30
قائد الجيش بحث وبلاسخارت في الأوضاع
09:30 | 2025-12-30
وزارة الزراعة أصدرت 80 قرارًا وتعميمًا لتحديث القطاع الزراعي في 2025
09:30 | 2025-12-30
فندق "الكومودور" يقفل أبوابه وبيروت تفقد صفحة جديدة من ذاكرتها
فيديو
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
إطلاق هاتف Galaxy A57 قريبا من سامسونغ.. هذه مواصفاته (فيديو)
01:00 | 2025-12-27
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
Lebanon 24
جسم غامض يقترب من الأجواء الأمريكية.. وتسجيل صوتي يوثق الحادثة
04:50 | 2025-12-23
30/12/2025 17:07:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24