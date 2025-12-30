تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

نازك الحريري تهنئ اللبنانيين والعالم بعيد الميلاد وبحلول العام الجديد

Lebanon 24
30-12-2025 | 06:58
هنَّأت السيدة نازك رفيق الحريري الشعب اللبناني والأسرة العربية والدولية عموماً والطائفة المسيحية الكريمة خصوصاً بعيد ميلاد السيد المسيح وبحلول العام الجديد، راجيةً أن "تحمل هذه الأيام المباركة معها أمل العيش بأمن وسلام واستقرار وازدهار، وأن تجتمع القلوب على المحبة والوفاق ونبذ التجاذبات والاصطفافات السياسية وكل ما يفرق بين الشعوب والمجتمعات". 

وأضافت في بيان: "نحن اللبنانيين واللبنانييات تعلمنا من التجربة سيراً على خطى الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أن ننظر إلى الغد بعين متفائلة وكلنا رجاء بأيام أفضل وأكثر إشراقاً وأن التحديات مهما بلغت صعوبتها يمكن أن تزول بالعزم والشجاعة والنوايا الحسنة والعمل المخلص والمشترك، كما نود أن نغتنم هذه المناسبة لنعرب عن سعادتنا واعتزازنا بالزيارة التي قام بها الحبر الأعظم قداسة البابا لاوون الرابع عشر إلىوطننا الحبيب لبنان، فهي دليلٌ على دعم الفاتيكان الثابت، لا سيما في هذه الأيام العصيبة التي تمر بها منطقتنا. فنحن نعوِّل على أسس الحوار بين الطوائف والمجتمعات المختلفة حتى يبقى لبنان، كما وصفه قداسة البابا الراحل يوحنا بولس الثاني، بلد الرسالة ، وكما رسالة قداسة البابا لاوون الرابع عشر رسالة سلام ووئام".

وتابعت: "لله سبحانه وتعالى أن يحفظ بلدنا الحبيب لبنان والأمة العربية والعالم أجمع وأن يرحم الرئيس الشهيد رفيق الحريري وسائر شهداء الوطن الابرار الذين ضحوا بحياتهم ليبقى لبنان سيداً حراً مستقلاً ومستقراً". 

وكانت عقيلة الرئيس الشهيد رفيق الحريري قد أبرقت في هذه المناسبة مهنئة بالعيد إلى المرجعيات الروحية والسياسية، معتبرة أنها "فرصة متجددة لتأكيد التمسك بالوحدة الوطنية وبركيزة العيش المشترك التي تشكل ميزة لبنان في محيطه العربي وفي العالم أجمع". 
الشهيد رفيق الحريري

الوحدة الوطنية

رفيق الحريري

عيد الميلاد

المسيحية

الطائف

مسيحية

