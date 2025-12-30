جامعة الكسليك والرهبانيّة اللبنانيّة المارونيّة وزعتا الهدايا على أطفال الجنوب

أقامت جامعة الروح – الكسليك بالتعاون مع الرهبانية نشاطًا تضامنيًا بمناسبة الأعياد المجيدة، لتوزيع الهدايا على أطفال الجنوب، وذلك في مدرسة سيدة البشارة في بلدة رميش. حضر النشاط ممثلون عن ، والإكليروس، والفاعليات السياسية والعسكرية والديبلوماسية، إلى جانب عائلات الأطفال.



افتُتح النشاط بكلمة ترحيبية للأب إدوار القزي، نائب لشؤون الهوية والرسالة، الذي أكد الجامعة والرهبانية بدعم أبناء المناطق الجنوبية وتعزيز قيم الرجاء والتكافل الاجتماعي، لا سيما للأطفال، في ظل الظروف الصعبة. تلت ذلك كلمات لكل من السفير البابوي المونسنيور باولو بورجيا، وراعي أبرشية صور المارونية المطران شربل ، والأب العام للرهبانية هادي محفوظ، ورئيس دير سيدة البشارة الأب مارون الفغالي، الذين شددوا على أن إدخال الفرح إلى قلوب الأطفال في الأعياد يمثل فعل إيمان ومحبة وصمود.



وتضمن النشاط توزيع الهدايا بمشاركة ممثلي الجامعة والإكليروس والمتطوعين، وسط أجواء مليئة بالفرح والتفاعل العائلي، مع التقاط الصور التذكارية.

واختتم اللقاء بتوجيه الشكر لكل من ساهم في إنجاح المبادرة، مع التأكيد على استمرار مثل هذه الأنشطة لتعزيز روح العطاء والفرح في الجنوب خلال الأعياد.