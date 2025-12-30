جنبلاط: حصرية السلاح لا نقاش فيها

كتب رئيس الإشتراكي السابق عبر حسابه على "اكس":

"يبدو وتأكيدا لواقع العلاقات الاميركية الاسرائيلية في شتى المستويات بان ملك اسرائيل الجديد حصل على كل ما يريد وان المنطقة العربية والشرق اوسطية ستشهد مزيدا من الاضطرابات لذا فان الوحدة الداخلية فوق كل اعتبار وان حصرية السلاح لا نقاش فيها".

