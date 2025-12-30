بعد تعرّضها للقصف الإسرائيلي.. بيان لبلدية راشيا الفخار

صدر عن بلدية الفخار، البيان الآتي: "قام عدد من الصيادين من البلدات المجاورة بركن سياراتهم بعيداً في كروم البلدة ثم تسللوا خفية إلى منطقة كروم الخريبة - ، وبعضهم يرتدي ثياب الصيد المموهة ويحمل سلاحه ما ادى الى تعرض كروم الخريبة - الزيتون الى القصف المدفعي ".



تابع البيان: "ان محاولات عدد من الصيادين من بلدات والخيام وحاصبيا التشاطر والتذاكي على الشرطة البلدية المكلفة تنفيذ قرار منع الصيد وقمع المخالفات ومنع اي وجود غريب في كروم البلدة كاد أن يؤدي اليوم إلى كارثة".



ختم: "وبناء عليه سيتم التشدد في قمع المخالفات وإبلاغ ودورياته والقوى الأمنية لتتولى قمع المخالفين في خراج راشيا الفخار وكرومها وتوقيفهم حتى ولو كانوا يحملون بارودة خردقة".

Advertisement