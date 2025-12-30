تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
15
o
صيدا
18
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
سلام في عين التينة لمعالجة الإعتراض السلبي وإشكالية دستورية حول إقرار "الفجوة المالية"
Lebanon 24
30-12-2025
|
22:05
A-
A+
photos
0
A+
A-
بقيت قضية قانون الفجوة المالية الذي أحيل على مجلس النواب في واجهة المشهد الداخلي. وفي هذا السياق، استقبل
رئيس مجلس النواب نبيه بري
أمس في عين التينة رئيس الحكومة نواف سلام، حيث جرى عرض للأوضاع العامة. بعد اللقاء، غادر سلام من دون الإدلاء بتصريح.
في السياق، استقبل سلام وفداً من رابطة المودعين قدم ملاحظات على مشروع الحكومة، وأوضح أن هذه الاعتراضات "تختلف عما تريده جمعية المصارف وعن اللوبي الذي كان يضغط عليه، ونحن نريد حماية الذهب كثروة وطنية، وجمعية المصارف تريد تسييل عشرة مليارات من الذهب لتعويض خسائرها". وأعلن الوفد، "نحن نريد تدقيقاً جنائياً ومحاسبة وهذه النقاط أدرجت في بنود مشروع الحكومة الذي صدر بعد جهود وتواصل مع رئاسة الحكومة مشكورة، وفي المقابل، إن جمعية المصارف لا تريد تدقيقاً جنائياً ولا محاسبة، ونحن نريد إنصافاً للمودعين تحت المئة ألف دولار وفوق المئة ألف دولار لتحسين حصولهم على ودائعهم بأفضل قيمة ممكنة"، معتبراً أن "المصارف تتاجر بوجع المودعين لنسف الخطة".
وكتبت" الديار": بعدما سلك مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقره
مجلس الوزراء
طريقه إلى مجلس النواب بعد توقيع
الرئيس عون
المرسوم الخاص بهذا الشأن، والجدل الذي رافق مشروع القانون، تحديدا على مستوى التصريحات التي صدرت عن رئيس مجلس النواب
نبيه بري
ورئيس الحكومة نواف سلام، استقبلت عين التينة رئيس الحكومة الذي غادر من دون الإدلاء بتصريح.
وكان الرئيس
بري
قال إنه «سيطبق ما يقوله الكتاب ولا تفريط بأموال المودعين، وأنه لا يرى أن ولادة المشروع في الحكومة تمت بطريقة دستورية»، فيما أعلن سلام أن المشروع «سيسلك طريقه اليوم إلى مجلس النواب وسننشر نسخة منه على الموقع الرسمي ليتسنى للمواطنين جميعاً الاطلاع عليه>. وقال: «هذا القانون ليس مثاليًا لكنه الأفضل ولا نبيع اللبنانيين أوهامًا ولا نخفي حقائق». وأكد «أننا منفتحون على أي اقتراحات تحسّن المشروع».
تداولت الصالونات السياسية في
بيروت
، معلومات عن ان المعنيين كان تبلغوا رسالة من ادارة صندوق النقد تطلب من الحكومة التريث في اقرار قانون الفجوة المالية لأن المقاربة غير مكتملة ولديها ملاحظات عليها،على ان يقدمها بعد عودة موظفيه المختصين من اجازة راس السنة، الا ان بيروت لم تاخذ بالامر، فيما علم ان موفدا فرنسيا رفيعا سيزور بيروت بعد الاعيار لمتابعة هذا الملف.
الى ذلك، برزت الى الواجهة مسالة دستورية مرتبطة بملف اقرار المشروع في الحكومة، حيث تحدثت اوساط حقوقية عن وجود مخالفتين، الأولى أن القانون مرتبط بالموازنة العامة التي تحتاج إلى موافقة الثلثين، والثانية أن البرامج المالية طويلة الأمد تتطلّب أيضًا تأييد الثلثين، في حين أن قانون الفجوة المالية يشكل بحد ذاته برنامجا ماليا تعنى به الدولة، كان يفترض إقراره بهذه الأكثرية، ما يطرح اشكالية حول ما اذا كان علىمجلس النواب رفض استلام مشروع أُحيل إليه خلافا للدستور، وبالتالي السؤال الذي يطرح نفسه هل ما تم اقراره باطل دستوريا؟
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان قبلان: الحكومة خالفت الدستور في إقرار مشروع "الفجوة المالية"
Lebanon 24
قبلان قبلان: الحكومة خالفت الدستور في إقرار مشروع "الفجوة المالية"
31/12/2025 06:36:40
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
Lebanon 24
الحملة على الحكومة تتصاعد بعد اقرار مشروع قانون "الفجوة المالية"
31/12/2025 06:36:40
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى : اقرار مشروع الفجوة المالية خطوة مهمة
Lebanon 24
السفير المصري علاء موسى : اقرار مشروع الفجوة المالية خطوة مهمة
31/12/2025 06:36:40
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة أطباء بيروت انتقدت اقرار مشروع الفجوة المالية
Lebanon 24
نقابة أطباء بيروت انتقدت اقرار مشروع الفجوة المالية
31/12/2025 06:36:40
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس مجلس النواب نبيه بري
مجلس الوزراء
الرئيس عون
نبيه بري
رئيس بري
رئيس عون
بيروت
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
توافق أميركي-إسرائيلي بشأن نزع سلاح "الحزب" وواشنطن تترك لنتنياهو تقدير الوضع
Lebanon 24
توافق أميركي-إسرائيلي بشأن نزع سلاح "الحزب" وواشنطن تترك لنتنياهو تقدير الوضع
22:01 | 2025-12-30
30/12/2025 10:01:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش تسلّم الدفعة الخامسة من سلاح "فتح".. وإستياء رسمي من"حماس"
Lebanon 24
الجيش تسلّم الدفعة الخامسة من سلاح "فتح".. وإستياء رسمي من"حماس"
22:08 | 2025-12-30
30/12/2025 10:08:52
Lebanon 24
Lebanon 24
موفد جعجع في بعبدا لتأكيد العلاقة الوطيدة.. رياشي: الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية
Lebanon 24
موفد جعجع في بعبدا لتأكيد العلاقة الوطيدة.. رياشي: الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية
22:11 | 2025-12-30
30/12/2025 10:11:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ترجيح فرضية خطف"الموساد" الضابط شكر وإتجاه لإعلان نتائج التحقيق خلال أيام
Lebanon 24
ترجيح فرضية خطف"الموساد" الضابط شكر وإتجاه لإعلان نتائج التحقيق خلال أيام
22:28 | 2025-12-30
30/12/2025 10:28:20
Lebanon 24
Lebanon 24
استدعاءات جديدة اليوم في ملف" أبو عمر" وعريمط ينفي منعه من السفر
Lebanon 24
استدعاءات جديدة اليوم في ملف" أبو عمر" وعريمط ينفي منعه من السفر
22:23 | 2025-12-30
30/12/2025 10:23:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
Lebanon 24
سيكون الأعنف.. هذا ما سيحصل خلال المنخفض الثالث الذي سيضرب لبنان وتحذير بشأن ليلة رأس السنة
02:04 | 2025-12-30
30/12/2025 02:04:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
الأمطار لم تنتهِ بعد..عاصفة جديدة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
00:55 | 2025-12-30
30/12/2025 12:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
Lebanon 24
ترامب حسمَ أمر "جبهة لبنان".. هل اقتربت الحرب؟
05:00 | 2025-12-30
30/12/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
Lebanon 24
اصطدمت سيارته بسيارة أخرى.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وحالته خطرة (صور)
02:13 | 2025-12-30
30/12/2025 02:13:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
22:01 | 2025-12-30
توافق أميركي-إسرائيلي بشأن نزع سلاح "الحزب" وواشنطن تترك لنتنياهو تقدير الوضع
22:08 | 2025-12-30
الجيش تسلّم الدفعة الخامسة من سلاح "فتح".. وإستياء رسمي من"حماس"
22:11 | 2025-12-30
موفد جعجع في بعبدا لتأكيد العلاقة الوطيدة.. رياشي: الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية
22:28 | 2025-12-30
ترجيح فرضية خطف"الموساد" الضابط شكر وإتجاه لإعلان نتائج التحقيق خلال أيام
22:23 | 2025-12-30
استدعاءات جديدة اليوم في ملف" أبو عمر" وعريمط ينفي منعه من السفر
22:19 | 2025-12-30
لبنان عند مفترق طرق حاسم.. فهل تنجح الدبلوماسية العربية في تثبيت هدنة طويلة الأمد؟
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 06:36:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24