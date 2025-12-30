تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

لبنان عند مفترق طرق حاسم.. فهل تنجح الدبلوماسية العربية في تثبيت هدنة طويلة الأمد؟

Lebanon 24
30-12-2025 | 22:19
لبنان عند مفترق طرق حاسم فهل تنجح الدبلوماسية العربية في تثبيت هدنة طويلة الأمد

كتب حسبن زلغوط في" اللواء": تقول مصادر سياسية مواكبة للمساعي العربية تجاه لبنان أن نجاح المسعى العربي يصطدم بعقبات. أولها أن قرار الحرب والسلم لا يُختزل بالعامل اللبناني الداخلي ولا حتى بالإرادة الإسرائيلية وحدها، بل يتداخل مع حسابات إقليمية ودولية أوسع. إسرائيل، التي تواجه ضغوطاً داخلية وانقسامات سياسية، قد تجد في التصعيد الخارجي وسيلة لإعادة ترتيب أولوياتها، فيما ترى أطراف إقليمية أخرى في الساحة اللبنانية ورقة ضغط ضمن صراعات أكبر. في هذا المشهد المعقّد، يصبح هامش التأثير العربي محدوداً ما لم يُدعّم بتفاهمات دولية موازية.
العقبة الثانية تتصل بالواقع اللبناني نفسه حيث الانقسام السياسي ما زال على حدّته، وأي مسعى عربي يحتاج إلى شريك لبناني قادر على الالتزام بتعهدات سياسية وأمنية، وهو أمر لا يزال موضع تساؤل في ظل هذه الانقسامات. من هنا، يركّز الحراك العربي على ضرورة تحصين الداخل اللبناني، ليس فقط لمنع الحرب، بل أيضاً لإعادة بناء حد أدنى من الثقة بين الدولة ومحيطها العربي.
في المقابل، يملك هذا المسعى نقاط قوة لا يُستهان بها. فالتقاء ثلاث عواصم عربية مؤثرة حول هدف واحد يبعث برسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن العرب ليسوا متفرجين على مصير لبنان، كما أن استخدام أدوات الدبلوماسية الهادئة، بعيداً عن الضجيج الإعلامي، قد يفتح نوافذ للتأثير غير المباشر، سواء عبر الضغط السياسي أو عبر تقديم حوافز اقتصادية مشروطة بالاستقرار.
يبقى السؤال الجوهري في اعتقاد هذه المصادر هو هل يكفي ذلك لإبعاد شبح الحرب؟ والجواب في رأيها هو أن المسعى العربي قادر على خفض احتمالات الحرب، لكنه لا يملك وحده ضمانات قاطعة لمنعه. هو أشبه بمحاولة كسب وقت ثمين، وإعادة إدخال منطق السياسة إلى ساحة كادت تُختزل بالمنطق العسكري، ونجاحه النهائي مرهون بمدى تجاوب الأطراف المعنية، وبقدرة العرب على تحويل هذا الزخم إلى مبادرة متكاملة تشمل الدعم السياسي والاقتصادي للبنان، بالتوازي مع انخراط دولي مسؤول.
انطلاقا مما تقدّم فان لبنان يقف عند مفترق طرق حاسم. إما أن تنجح الدبلوماسية العربية في تثبيت هدنة طويلة الأمد تفتح الباب أمام تسويات أوسع، وإما أن يتقدّم منطق الحرب على حساب التهدئة، بما يحمله ذلك من كلفة باهظة. وبين هذين الخيارين، يظل المسعى العربي اختباراً جدّياً لقدرة العرب على حماية إحدى ساحاتهم الأكثر هشاشة، وعلى إثبات أن العمل المشترك لا يزال قادراً، ولو جزئياً، على تغيير مسار الأحداث.
