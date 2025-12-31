استعدوا سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان.. وهكذا سيكون طقس آخر يوم في السنة

أفادت صفحة Lebanese Daily Weather المتخصصة بالأحوال الجوية ان الأمطار تدخل تدريجياً اليوم الأربعاء وتشتد عصراً وفي ساعات المساء الأولى، ويتزامن ذلك مع موجات بردية وأمطار غزيرة ونسبة مرتفعة من الصواعق.



أضافت: "تتساقط الثلوج ابتداءً من ارتفاع 1600 متر، ويتدنّى مستوى التساقط إلى حدود 1400–1500 متر غداً الخميس ظهراً، ليصل إلى 1200–1300 متر مساءً، التراكمات ستكون واضحة فوق 1700 متر.



وتابعت: "قد نشهد تساقطًا خفيفًا وعابرًا للثلوج في بعض المناطق الشمالية، لاسيما في والجوار، بين ليل الخميس وصباح الجمعة، ويعتمد ذلك على مدى استمرار تماسك السحب الماطرة".



ولفتت الصفحة إلى ان سلسلة من المنخفضات الجوية مرتقبة بعد السابع من كانون الثاني.



