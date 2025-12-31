تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

حيدر: العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

Lebanon 24
31-12-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1462077-639027781604964386.png
Doc-P-1462077-639027781604964386.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger

استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم وفدًا من اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان برئاسة علي طاهر ياسين، وضم عددًا من أعضاء مجالس العمل التحكيمية.

 

وخلال اللقاء، عرض الوفد جملة من القضايا والمشاكل العمالية، وفي مقدمها ملف مجالس العمل التحكيمية وما يرافقه من تحديات تؤثر على حسن سير العمل وإنجاز الملفات العالقة.

 

من جهته، أكد الوزير حيدر أن "ملف مجالس العمل التحكيمية يشكل أولوية أساسية لديه منذ توليه مهامه"، مشيرًا إلى أن "العمل عليه بات في مراحله النهائية، وأنه وقع المرسوم المتعلق بتفعيل هذه المجالس، في إطار خطة واضحة لإعادة انتظام عملها وتسريع البت بالقضايا العمالية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء".

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
اللقاء الوطني للهيئات الزراعية يحمّل الحكومة المسؤولية عن أي تأخير في تفعيل مجالس العمل التحكيمية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الخولي: مرسوم إنشاء غرف إضافية في مجالس العمل التحكيمية نقلة نوعية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
شلل مجالس العمل التحكيمية… والاتحاد يضغط للتحرّك
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرّك نقابي لإحياء مجالس العمل التحكيمية… وخطوات عملية للتفعيل
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 15:14:40 Lebanon 24 Lebanon 24

علي طاهر ياسين

الدكتور محمد

صباح اليوم

محمد حيدر

علي طاهر

من جهته

على حسن

حسن سير

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2025-12-31
Lebanon24
07:45 | 2025-12-31
Lebanon24
07:36 | 2025-12-31
Lebanon24
07:29 | 2025-12-31
Lebanon24
07:26 | 2025-12-31
Lebanon24
07:01 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24