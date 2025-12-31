حيدر: العمل على ملف مجالس العمل التحكيمية بات في مراحله النهائية

استقبل وزير العمل وفدًا من اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين في برئاسة ، وضم عددًا من أعضاء مجالس العمل التحكيمية.

وخلال اللقاء، عرض الوفد جملة من والمشاكل العمالية، وفي مقدمها ملف مجالس العمل التحكيمية وما يرافقه من تحديات تؤثر سير العمل وإنجاز الملفات العالقة.

، أكد الوزير حيدر أن "ملف مجالس العمل التحكيمية يشكل أولوية أساسية لديه منذ توليه مهامه"، مشيرًا إلى أن "العمل عليه بات في مراحله النهائية، وأنه وقع المرسوم المتعلق بتفعيل هذه المجالس، في إطار خطة واضحة لإعادة انتظام عملها وتسريع البت بالقضايا العمالية بما يحقق العدالة ويحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل على حد سواء".