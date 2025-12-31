تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
رسالة تهنئة من قائد اليونيفيل مع تأكيد استمرار دعم القرار 1701
Lebanon 24
31-12-2025
|
05:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب قائد "اليونيفيل" اللواء
ديوداتو أبانيارا
على منصة "إكس": "مع نهاية العام، أتمنى للجميع عاماً جديداً مليئاً بالسلام. في سنة 2026، ستواصل اليونيفيل دعم
لبنان
وإسرائيل في تنفيذ التزاماتهما وفقاً للقرار 1701، والبناء على الاستقرار الذي تحقق خلال هذا العام، وتعزيز الجهود نحو سلام دائم".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش: هدف الجولة مع الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في الجنوب تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار رقم 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية
Lebanon 24
قائد الجيش: هدف الجولة مع الدبلوماسيين والملحقين العسكريين في الجنوب تأكيد التزام الجيش بتطبيق القرار رقم 1701 واتفاق وقف الأعمال العدائية
31/12/2025 15:15:00
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
Lebanon 24
اليونيفيل: سنواصل مهمتنا في لبنان بموجب القرار 1701 حتى نهاية عام 2026
31/12/2025 15:15:00
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليونيفيل: الجدار الإسرائيلي على الخط الأزرق يخرق القرار 1701
Lebanon 24
اليونيفيل: الجدار الإسرائيلي على الخط الأزرق يخرق القرار 1701
31/12/2025 15:15:00
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"
Lebanon 24
القنصلية الفخرية النيبالية تتلقى رسالة شكر من قائد بعثة "اليونيفيل"
31/12/2025 15:15:00
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ديوداتو أبانيارا
إسرائيل
التزام
لبنان
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الزراعة توزع مساعدات زراعية على أكثر من 45 ألف مزارع
Lebanon 24
وزارة الزراعة توزع مساعدات زراعية على أكثر من 45 ألف مزارع
08:00 | 2025-12-31
31/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدمير منزل في مروحين على يد الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
تدمير منزل في مروحين على يد الجيش الإسرائيلي
07:45 | 2025-12-31
31/12/2025 07:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
Lebanon 24
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
07:36 | 2025-12-31
31/12/2025 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
Lebanon 24
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
07:29 | 2025-12-31
31/12/2025 07:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
07:26 | 2025-12-31
31/12/2025 07:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
08:21 | 2025-12-30
30/12/2025 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
09:00 | 2025-12-30
30/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-12-31
وزارة الزراعة توزع مساعدات زراعية على أكثر من 45 ألف مزارع
07:45 | 2025-12-31
تدمير منزل في مروحين على يد الجيش الإسرائيلي
07:36 | 2025-12-31
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
07:29 | 2025-12-31
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
07:26 | 2025-12-31
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
07:01 | 2025-12-31
ماغرو يهنئ اللبنانيين بالعام الجديد ويؤكد دعم فرنسا الثابت
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24