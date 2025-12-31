رسالة تهنئة من قائد اليونيفيل مع تأكيد استمرار دعم القرار 1701

كتب قائد "اليونيفيل" اللواء على منصة "إكس": "مع نهاية العام، أتمنى للجميع عاماً جديداً مليئاً بالسلام. في سنة 2026، ستواصل اليونيفيل دعم وإسرائيل في تنفيذ التزاماتهما وفقاً للقرار 1701، والبناء على الاستقرار الذي تحقق خلال هذا العام، وتعزيز الجهود نحو سلام دائم".

Advertisement