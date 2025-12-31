تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
16
o
طرابلس
18
o
صور
16
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
15
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
0
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
أرسلان: هذا أخطر ما يتم تسويقه في المنطقة اليوم!
Lebanon 24
31-12-2025
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
طلال أرسلان
عبر حسابه على منصّة "إكس":
"أخطرُ ما يتمّ تسويقه ودعمه في المنطقة العربيّة اليوم هو، مع الأسف، استخدامُ الدين في السياسة. وهناك ما يُسمّى بـ«
الإسلام
السياسي» الذي أصبح عبئًا على مجتمعاتنا بكلّ مكوّناتها، ويُستَخدم ويُستَغلّ لزرع بذور الفتنة والانقسام داخل المجتمعات الواحدة، وضرب العيش الواحد الذي امتازت به هذه الأمّة منذ مئات السنين.
هذا الفكر الإرهابي التكفيري يدفع الكثيرين إلى إعادة النظر بما هم عليه منذ سنين طويلة، وهو بحدّ ذاته يعرّض دولنا وشعوبنا لمزيد من التقهقر والتخلّف والجهل. كما أنّ هذا الفكر يهدّد، أوّلًا وقبل كلّ شيء، الدين الإسلامي الطاهر، ويُكرّس تشويه صورته أمام العالم أجمع، وهو ما يُشكّل كارثة حقيقيّة.
ومن المحرّمات استغلالُ الدين لأغراض إرهابيّة تكفيريّة، فالدين بريءٌ منهم، ومن أعمالهم وخطاباتهم وأفعالهم الحاقدة التي لا تمتّ إلى أيّ دين بصلة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قبلان: ما يجري في أرض الصومال أخطر من سايكس–بيكو وبلفور معًا
Lebanon 24
قبلان: ما يجري في أرض الصومال أخطر من سايكس–بيكو وبلفور معًا
31/12/2025 15:15:06
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مطاردة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وأحد أخطر المطلوبين... هذا ما جرى في الحازمية
Lebanon 24
مطاردة وتبادل لإطلاق النار بين الأمن وأحد أخطر المطلوبين... هذا ما جرى في الحازمية
31/12/2025 15:15:06
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
أرسلان من بكركي: يبقى هذا الصرح حاضن وضامن لتثبيت اللبنانيين بالوحدة والتلاقي
Lebanon 24
أرسلان من بكركي: يبقى هذا الصرح حاضن وضامن لتثبيت اللبنانيين بالوحدة والتلاقي
31/12/2025 15:15:06
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما أقرته لجنة المال اليوم
Lebanon 24
هذا ما أقرته لجنة المال اليوم
31/12/2025 15:15:06
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني
اللبناني طلال أرسلان
الحزب الديمقراطي
طلال أرسلان
الديمقراطي
رئيس الحزب
طلال أرس
ديمقراطي
تابع
قد يعجبك أيضاً
وزارة الزراعة توزع مساعدات زراعية على أكثر من 45 ألف مزارع
Lebanon 24
وزارة الزراعة توزع مساعدات زراعية على أكثر من 45 ألف مزارع
08:00 | 2025-12-31
31/12/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تدمير منزل في مروحين على يد الجيش الإسرائيلي
Lebanon 24
تدمير منزل في مروحين على يد الجيش الإسرائيلي
07:45 | 2025-12-31
31/12/2025 07:45:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
Lebanon 24
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
07:36 | 2025-12-31
31/12/2025 07:36:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
Lebanon 24
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
07:29 | 2025-12-31
31/12/2025 07:29:33
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
Lebanon 24
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
07:26 | 2025-12-31
31/12/2025 07:26:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
Lebanon 24
هل نقترب من التصعيد الكبير؟
10:00 | 2025-12-30
30/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
"أبو عمر" واحد من سلسلة "الابوات" في تاريخ لبنان
09:01 | 2025-12-30
30/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
Lebanon 24
لمن قاموا بعمليات على منصة "صيرفة"... تعميم من وزارة المالية
08:21 | 2025-12-30
30/12/2025 08:21:50
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
Lebanon 24
وثيقة كشفت الكثير... هكذا اقتنع السنوار والضيف بشنّ هجوم "طوفان الأقصى"
09:00 | 2025-12-30
30/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:00 | 2025-12-31
وزارة الزراعة توزع مساعدات زراعية على أكثر من 45 ألف مزارع
07:45 | 2025-12-31
تدمير منزل في مروحين على يد الجيش الإسرائيلي
07:36 | 2025-12-31
ينال صلح: الانتخابات في موعدها حق دستوري والمقاومة عنصر قوّة وحصانة للوطن
07:29 | 2025-12-31
تدابير أمنية للجيش وسلسلة توقيفات
07:26 | 2025-12-31
وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025
07:01 | 2025-12-31
ماغرو يهنئ اللبنانيين بالعام الجديد ويؤكد دعم فرنسا الثابت
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 15:15:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24