السجل العقاري يفتح أبوابه يومياً خارج جبل لبنان باستثناء الكورة

أعلنت العقارية، في بيان، "أن جميع أمانات السجل العقاري خارج باسثناء أمانة سوف تفتح ابوابها للمواطنين ابتداء من 12-01 2026 كل أيام الاسبوع .اما امانات السجل العقاري في جبل وأمانة السجل العقاري في الكورة سوف تفتح ابوابها للمواطنين ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع وستقوم باستقبال معاملات جديدة وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".