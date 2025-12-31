تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

السجل العقاري يفتح أبوابه يومياً خارج جبل لبنان باستثناء الكورة

Lebanon 24
31-12-2025 | 05:48
أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية، في بيان، "أن جميع أمانات السجل العقاري خارج جبل لبنان باسثناء أمانة الكورة سوف تفتح ابوابها للمواطنين ابتداء من 12-01 2026 كل أيام الاسبوع .

اما  امانات السجل العقاري في جبل لبنان وأمانة السجل العقاري في الكورة سوف تفتح ابوابها للمواطنين ايام الثلثاء والاربعاء والخميس من كل اسبوع وستقوم باستقبال معاملات جديدة  وبتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)".
 
المديرية العامة للشؤون

أعلنت المديرية العامة

المديرية العامة

جبل لبنان

مديرية ال

الكورة

لبنان

العلا

