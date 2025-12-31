تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

الرئيس عون: العمل لا يزال جارياً مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من اجل تحييد الحرب بشكل كامل

Lebanon 24
31-12-2025 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1462108-639027832219388006.png
Doc-P-1462108-639027832219388006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أوضاع القضاء في لبنان، خلال استقباله قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود الذي هنأه بحلول الأعياد واطلعه على نتائج الاجتماع الذي عقد امس مع وزير العدل المحامي عادل نصار، في اطار التعاون القائم بين الوزارة والمجلس بهدف تفعيل العمل القضائي والمساهمة في تحسين أوضاع القضاء.
السفير اللبناني في المكسيك
واستقبل الرئيس عون، سفير لبنان في المكسيك السفير جورج الجلاد، وعرض معه العلاقات الثنائية بين لبنان والمكسيك، وسبل تطويرها في المجالات كافة.
سفير لبنان في الكويت
كما استقبل رئيس الجمهورية، سفير لبنان في الكويت السفير غادي خوري وعرض معه العلاقات بين لبنان والكويت وأوضاع الجالية اللبنانية.
جامعة آل خويري
واستقبل الرئيس عون وفد جامعة آل خويري برئاسة السيد شربل خويري الذي تحدث في بداية اللقاء مهنّئأ بالاعياد المجيدة، واعرب عن التقدير للمواقف التي يتخذها رئيس الجمهورية والهادفة الى النهوض بلبنان وتحسين أوضاع اللبنانيين.
وبعد ان قدم نبذة عن العائلة التي باتت تربو على أربعة آلاف فرد اغلبيتهم في كسروان وجبيل، لفت الى ان حصة العائلة في الانتخابات البلدية التي أجريت هذا العام، كانت اكثر من 26 مقعداً توزعت بين رئيس بلدية وعضو ومختار.
ورد الرئيس عون شاكراً أعضاء الوفد على دعمهم وعاطفتهم، متمنياً ان يعيّد اللبنانيون في الآتي من الأيام بأجواء اكثر استقراراً وبأمل اكبر بالمستقبل. وطمأن الرئيس عون الى ان الأجواء السائدة توحي بالايجابية على الصعد كافة، مجدداً قوله ان شبح الحرب اصبح بعيداً، من دون ان يعني ذلك اقصاءه كلياً، والعمل لا يزال جارياً مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة من اجل تحييد الحرب بشكل كامل.
وأشار رئيس الجمهورية الى انه على الصعيد الداخلي، فإن الوضع الأمني يعتبر من الأفضل بين دول العالم، وذلك بشهادة الزوار الأجانب الذين يفدون الى لبنان، على الرغم من التأثير السلبي للاعداد الوافرة للنازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين، وان الأجهزة الأمنية تقوم بدورها كاملة في كشف الجرائم التي تحصل وبسرعة كبيرة، ونجاح زيارة قداسة البابا دليل إضافي على ذلك. كما ان مؤشرات موسم الصيف وموسم الأعياد كانت مطمئنة وإيجابية على عكس ما حاول البعض الترويج له. 
وأضاف: نعمل من اجل الوصول الى الأهداف التي نرغب بها جميعاً بالنسبة الى لبنان، مع التشديد على أهمية ما يقوم به رؤساء البلديات والمجالس البلدية والمختارين ودورهم الفاعل في تحسين أوضاع مناطقهم وبلداتهم والمواطنين.
برقيات تهنئة
وتلقى الرئيس عون  برقيات تهنئة  بحلول العام الجديد من ملك المغرب محمد السادس، امير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح،  رئيس تركمانستان سيردار بردي محمدوف، رئيس كوريا  لي جاي ميونغ، ورئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: نجاح المفاوضات يرتبط بشكل أساسي بموقف إسرائيل وتعزيز استقرار وأمن لبنان حماية ليس فقط له بل لدول عدة شقيقة وصديقة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الخطيب : الإجرام الإسرائيلي المتمادي برسم الأمم المتحدة والدول الصديقة والشقيقة ولجنة "الميكانيزم"
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحييد "والي حوران" في داعش بعملية في ريف دمشق بالتنسيق مع التحالف الدولي (الحدث)
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش في إجتماع عسكري استثنائي في اليرزة: حريصون على أفضل العلاقات مع الدول والجيوش الصديقة
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

الفلسطينيين

الرئيس عون

قصر بعبدا

اللبنانية

المستقبل

الجمهوري

رئيس عون

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2025-12-31
Lebanon24
14:00 | 2025-12-31
Lebanon24
13:59 | 2025-12-31
Lebanon24
13:52 | 2025-12-31
Lebanon24
13:18 | 2025-12-31
Lebanon24
13:04 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24