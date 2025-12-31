تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

وزارة الزراعة: أكثر من 45 ألف مزارع استفادوا من برامج الدعم بين آذار وكانون الأول 2025

Lebanon 24
31-12-2025 | 07:26
A-
A+
Doc-P-1462134-639027880995147753.jpg
Doc-P-1462134-639027880995147753.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في إطار التزامها بدعم القطاع الزراعي وتعزيز صمود المزارعين وتحسين الإنتاج الزراعي، أعلنت وزارة الزراعة "أن 45,435 مزارعًا ومزرعة استفادوا من المساعدات الزراعية المختلفة بين شهري آذار وكانون الأول 2025، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين وفي مختلف المناطق اللبنانية".

وأوضحت الوزارة "أن هذه المساعدات تنوّعت لتشمل برامج دعم مباشرة ومدخلات إنتاج وتدريب وبنى تحتية زراعية، بهدف رفع القدرة الإنتاجية وتحسين جودة "المحاصيل وتعزيز الأمن الغذائي.

وشملت المساعدات:

توزيع بذور قمح على 600 مزارع،

مساعدات نقدية استفاد منها 5,069 مزارعًا،

تحصينًا صحيًا للماشية ضد الحمى القلاعية شمل 2,577 مزرعة،

توزيع مناشير ومقصّات زراعية على 3,197 مزارعًا،

تقديم شتول زيتون إلى 10,000 مزارع في مختلف المناطق اللبنانية،
برامج تدريب وإرشاد زراعي استفاد منها 19,802 مزارع،

توزيع سماد سائل عضوي على 3,960 مزارعًا،

وتنفيذ تمديدات ري لصالح 230 مزرعة.

وأكدت وزارة الزراعة "أن هذه البرامج تأتي ضمن رؤيتها الهادفة إلى دعم المزارع اللبناني بشكل متكامل، من خلال الجمع بين الدعم المباشر وبناء القدرات وتعزيز الاستدامة الزراعية، تحت شعار #الزراعة_نبض_الأرض_والحياة".

وختمت بالتشديد "على استمرار العمل مع الشركاء لتوسيع نطاق الدعم خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب التحديات الاقتصادية والمناخية، ويساهم في تثبيت المزارعين في أرضهم وتعزيز دور الزراعة كركيزة أساسية في الاقتصاد "الوطني.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الزراعة تطلق برنامج توزيع غراس الزيتون مجانًا لدعم المزارعين
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بالأرقام: وزارة الزراعة تحصّن أكثر من 26 ألف رأس بقر ضد الحمى القلاعية
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الزراعة توزّع 30 طنًا من بذور القمح المحسّنة على 600 مزارع
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الطاقة تعلن التسعيرة الجديدة لمولدات كانون الأول 2025
lebanon 24
Lebanon24
31/12/2025 21:12:21 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

وزارة الزراعة

بناء القدرات

اللبنانية

حسين ال

التزام

ساسي

تاجي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:15 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:21 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:56 | 2025-12-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:47 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
14:09 | 2025-12-31
Lebanon24
14:00 | 2025-12-31
Lebanon24
13:59 | 2025-12-31
Lebanon24
13:52 | 2025-12-31
Lebanon24
13:18 | 2025-12-31
Lebanon24
13:04 | 2025-12-31
فيديو
lebanon 24
Lebanon24
13:21 | 2025-12-30 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24