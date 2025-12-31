تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
1
o
بشري
9
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
وزير الصحة استقبل السفير الصيني لتعزيز التعاون الصحي
Lebanon 24
31-12-2025
|
08:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
إستقبل
وزير الصحة
العامة الدكتور ركان
ناصر الدين
في مكتبه في
وزارة الصحة العامة
، السفير الصيني في
لبنان
تشن تشواندونغ. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون في مشاريع الصحة والإستشفاء.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الصيني لنظيره الكندي: مستعدون لاستئناف التبادل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات
Lebanon 24
وزير الخارجية الصيني لنظيره الكندي: مستعدون لاستئناف التبادل وتعزيز التعاون في مختلف المجالات
31/12/2025 21:13:10
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
مطر استقبل وفداً من المحامين الأردنيين لتعزيز التعاون القانوني
Lebanon 24
مطر استقبل وفداً من المحامين الأردنيين لتعزيز التعاون القانوني
31/12/2025 21:13:10
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير مكتب IOM في لبنان لتعزيز التعاون في شؤون الهجرة
Lebanon 24
الحجار استقبل مدير مكتب IOM في لبنان لتعزيز التعاون في شؤون الهجرة
31/12/2025 21:13:10
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الصيني يعرب لملك تايلندا عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
Lebanon 24
الرئيس الصيني يعرب لملك تايلندا عن استعداد بلاده لتعزيز التنسيق والتعاون الاستراتيجي بين البلدين
31/12/2025 21:13:10
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الصحة العامة
وزارة الصحة
ناصر الدين
وزير الصحة
تشن تشو
لبنان
الصين
شوان
تابع
قد يعجبك أيضاً
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
Lebanon 24
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
14:09 | 2025-12-31
31/12/2025 02:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
Lebanon 24
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
14:00 | 2025-12-31
31/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
Lebanon 24
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
13:59 | 2025-12-31
31/12/2025 01:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
13:52 | 2025-12-31
31/12/2025 01:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
13:18 | 2025-12-31
31/12/2025 01:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
Lebanon 24
العالم الهولندي يحذّر من زلزال كبير مطلع عام 2026 ويحدد مناطق الخطر
14:21 | 2025-12-30
30/12/2025 02:21:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
Lebanon 24
بعد زواجها مدنيّاً في الإمارات... فنانة لبنانيّة تزوّجت كنسيّاً وهذه هويّة عريسها الفنان العربيّ
05:15 | 2025-12-31
31/12/2025 05:15:35
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
06:21 | 2025-12-31
31/12/2025 06:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
Lebanon 24
منخفض آتٍ من تركيا.. كتل هوائية باردة ستضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الإرتفاع
04:56 | 2025-12-31
31/12/2025 04:56:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
Lebanon 24
أثناء مرورها على طريق المطار.. طلقات نارية تصيب فتاة!
14:47 | 2025-12-30
30/12/2025 02:47:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:09 | 2025-12-31
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
14:00 | 2025-12-31
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
13:59 | 2025-12-31
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
13:52 | 2025-12-31
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
13:18 | 2025-12-31
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
13:04 | 2025-12-31
انهيارات صخرية على أوتوستراد البترون - تنورين
فيديو
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
Lebanon 24
بالفيدو... روبوت يلعب كرة السلة
13:21 | 2025-12-30
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
Lebanon 24
دورها أصبح موجهاً ضدنا.. العليمي يطلب من القوات الإماراتية الخروج من اليمن خلال 24 ساعة
02:15 | 2025-12-30
31/12/2025 21:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24