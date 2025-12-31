البعريني يهنئ اللبنانيين بالعام الجديد

كتب النائب عبر حسابه على منصة "أكس":" مع انبلاج عام جديد، نفتح نوافذ الرّجاء على وطنٍ أرهقته العواصف ولم تُطفئ فيه جذوة الحياة.نأمله عامًا تُستعاد فيه الدولة من براثن التعطيل، وتُرفع فيه كرامة الناس فوق حسابات المصالح، وتُصان الوحدة بوصفها ضمانة التنوّع، لا نقيضه".وختم:" كل عام ولبنان بخير، كي نبقى جميعنا بخير".