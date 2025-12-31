عن "حزب الله"... موقع أميركيّ يكشف ما ناقشه نتنياهو مع ترامب

قال مسؤولون أميركيّون، إنّ رئيس الحكومة الإسرائيليّة أثار خلال إجتماع مع الرئيس الأميركيّ ، جهود " " لإعادة بناء ترسانة صواريخه البعيدة المدى في ".

وأضاف المسؤولون الأميركيّون لموقع "أكسيوس"، أنّ " ونتنياهو لم يتّفقا على جدول زمنيّ أو تفاهمات بشأن عمل عسكري مستقبلي ضدّ ".

وأشاروا إلى أنّ " ناقش مع ترامب مخاوف بشأن البرنامج الصاروخيّ الإيرانيّ".

وعن غزة، قال المسؤولون الأميركيّون إنّ "نتنياهو وافق خلال اجتماعه بترامب على الإنتقال للمرحلة الثانية من إتّفاق غزة"، وتابعوا أنّ "ترامب تعهد لنتنياهو بالسماح بعمل عسكري ضدّ " " إذا لم تبدأ في نزع سلاحها".