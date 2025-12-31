تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

كركي: إنجازات 2025 أسست لثقة جديدة بالضمان و2026 سنة التقدم

Lebanon 24
31-12-2025 | 09:30
Doc-P-1462181-639027956045921711.webp
Doc-P-1462181-639027956045921711.webp photos 0
توجّه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، مع انتهاء العام 2025، ب"أصدق التمنيات وأسمى المشاعر القلبيّة إلى اللبنانيّين جميعًا، راجيًا من الله عزّ وجلّ أن يحمل العام 2026 مزيدًا من الصحّة والاستقرار والأمان الاجتماعي". وقال في بيان :"قد شكّل العام المنصرم محطةً أساسيّة في مسار عمل الصندوق، حيث أُنجزت إصلاحات جذريّة وخطوات بالغة الأهميّة، أعادت تقديمات الصندوق، ولا سيّما التغطية الصحيّة، إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز دور الضمان بوصفه صمّام أمان على الصعيدين الصحيّ والاجتماعيّ، كما أسهمت في ترسيخ حقوق المضمونين واستعادة ثقتهم بهذه المؤسّسة الوطنيّة الجامعة".
ومع إطلالة العام الجديد، أكد كركي "أن الضمان سيواصل مسار التطوير والتحديث، انطلاقًا من رؤية تهدف إلى تقديم خدمات أكثر تنوّعاً وفاعليّة، وإلى حضور مؤسّساتي ثابت وقريب من حاجات المواطنين، وأولى هذه التجلّيات إطلاق خدمة براءة الذمّة عن بُعد".
وختم كركي : كلّ عام وأنتم بخير، على أمل أن تكون هذه الأعياد محطةً جديدة للتقدّم والازدهار لوطننا الحبيب لبنان ولمؤسّساته كافة".
