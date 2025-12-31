تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
كركي: إنجازات 2025 أسست لثقة جديدة بالضمان و2026 سنة التقدم
Lebanon 24
31-12-2025
|
09:30
photos
0
توجّه
المدير العام
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
الدكتور محمد
كركي، مع انتهاء العام 2025، ب"أصدق التمنيات وأسمى المشاعر القلبيّة إلى اللبنانيّين جميعًا، راجيًا من الله عزّ وجلّ أن يحمل العام 2026 مزيدًا من الصحّة والاستقرار والأمان الاجتماعي". وقال في بيان :"قد شكّل العام المنصرم محطةً أساسيّة في مسار عمل الصندوق، حيث أُنجزت إصلاحات جذريّة وخطوات بالغة الأهميّة، أعادت تقديمات الصندوق، ولا سيّما التغطية الصحيّة، إلى ما كانت عليه قبل الأزمة.
وقد ساهمت هذه الإنجازات في تعزيز دور الضمان بوصفه صمّام أمان على الصعيدين الصحيّ والاجتماعيّ، كما أسهمت في ترسيخ حقوق المضمونين واستعادة ثقتهم بهذه المؤسّسة الوطنيّة الجامعة".
ومع إطلالة العام الجديد، أكد كركي "أن الضمان سيواصل مسار التطوير والتحديث، انطلاقًا من رؤية تهدف إلى تقديم خدمات أكثر تنوّعاً وفاعليّة، وإلى حضور مؤسّساتي ثابت وقريب من حاجات المواطنين، وأولى هذه التجلّيات إطلاق خدمة براءة الذمّة عن بُعد".
وختم كركي : كلّ عام وأنتم بخير،
على أمل
أن تكون هذه الأعياد محطةً جديدة للتقدّم والازدهار لوطننا الحبيب
لبنان
ولمؤسّساته كافة".
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
Lebanon 24
سلام: عام جديد لاستعادة الثقة بالدولة ومواصلة الإصلاح
14:09 | 2025-12-31
31/12/2025 02:09:42
Lebanon 24
Lebanon 24
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
Lebanon 24
الأمن المفقود… لبنان 2025 بين الغارات والجرائم
14:00 | 2025-12-31
31/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
Lebanon 24
غرق سيارات في طرابلس وشكا… وزارة الأشغال توضح
13:59 | 2025-12-31
31/12/2025 01:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
Lebanon 24
فيروس خطير عتمة وخوف على الاموال.. هذه أبرز توقعات ليلى عبد اللطيف لعام 2026
13:52 | 2025-12-31
31/12/2025 01:52:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
Lebanon 24
بالفيديو.. وزير الداخلية "على الأرض" لتفقد التدابير
13:18 | 2025-12-31
31/12/2025 01:18:40
Lebanon 24
Lebanon 24
