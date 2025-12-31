نقابة عمال المخابز تتمنى السلام والأمن للبنان في العام الجديد

هنأ رئيس وجبل بعيد رأس السنة، لافتا إلى أن "عمال المخابز والأفران هم الطرف الأساسي في الإنتاج والسهر".

وأوضح أن "عمال المخابز يعملون في ظروف صعبة وشاقة وبدرجات حرارة مرتفعة لتأمين كل المنتجات للمواطنين في هذه الليلة الخاصة، وكل الليالي على مدار السنة".



وشكر لـ"جميع العمال الذين سيواصلون عملهم لتأمين حاجات المواطنين وتفانيهم وإخلاصهم في مهنهم والسهر في أماكن عملهم، بعيدا من بيوتهم وعائلاتهم".



وحيا "عناصر الجيش والقوى الأمنية والصليب الأحمر والدفاع المدني والطاقم الطبي في أقسام الطوارىء والمستشفيات وكل العاملين في هذه الليلة، في سبيل خدمة الناس"، متمنيا "السلام والأمن والأمان للبنان".

