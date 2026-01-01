بالجرم المشهود.. توقيف شخص أثناء إطلاقه النار من بندقية حربية في الهواء

أوقفت دورية من – مخابرات الجيش شخصًا بالجرم المشهود أثناء قيامه بإطلاق النار من بندقية حربية في الهواء، وذلك في محيط منطقة البداوي، بحسب ما أفادت مندوبة " ".



وقد جرى ضبطه مع الحربية، واتُّخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف المختص.

