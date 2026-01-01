كتب النائب مطر عبر "اكس":

" منذ بدأ تفاعل قضية "الأمير أبو عمر" المزعوم، إعلامياً وسياسياً، سارعت الى توضيح موقفي بشفافية، وأكدت أن لا معرفة ولا تعامل لي مع هذا النصاب، من منطلق رفضي التام، شكلاً ومضموناً، لهذه الطريقة، التي ترقى لرشوة سياسية موصوفة قبل أن تكون ضروب نصب.

مع ذلك، ذكرت إسمي في الأسماء المفتوح أيضاً على الإبتزاز السياسي والمالي. لذا أؤكد مجدداً أن "الأمير" المزعوم لا مكان له في حياتي الشخصية والسياسية، ولم اتقاطع معه بأي شكل من الأشكال، ولا من حوله. وإن ما ورد عبر قناة الجديد يدفعني إلى التمني منها التدقيق بالمعلومات، حفاظاً على مصداقيتها... الحمدالله وعينا السياسي يحمينا وعلاقتنا المباشرة مع عبر سفيرها في تشكّل لنا مناعة من عدوى الوقوع في أفخاخ منتحلي الصفة".