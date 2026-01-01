تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان

مطر يرد على قناة الجديد: لا علاقة لي بـ"الأمير المزعوم"

Lebanon 24
01-01-2026 | 16:41
Doc-P-1462584-639029078528659446.webp
Doc-P-1462584-639029078528659446.webp photos 0
 كتب النائب إيهاب مطر عبر "اكس":

" منذ بدأ تفاعل قضية "الأمير أبو عمر" المزعوم، إعلامياً وسياسياً، سارعت الى توضيح موقفي بشفافية، وأكدت أن لا معرفة ولا تعامل لي مع هذا النصاب، من منطلق رفضي التام، شكلاً ومضموناً، لهذه الطريقة، التي ترقى لرشوة سياسية موصوفة قبل أن تكون ضروب نصب.

مع ذلك، ذكرت قناة الجديد إسمي في بازار الأسماء المفتوح أيضاً على الإبتزاز السياسي والمالي. لذا أؤكد مجدداً أن "الأمير" المزعوم لا مكان له في حياتي الشخصية والسياسية، ولم اتقاطع معه بأي شكل من الأشكال، ولا من حوله. وإن ما ورد عبر قناة الجديد يدفعني إلى التمني منها التدقيق بالمعلومات، حفاظاً على مصداقيتها... الحمدالله وعينا السياسي يحمينا وعلاقتنا المباشرة مع المملكة العربية السعودية عبر سفيرها في لبنان وليد بخاري تشكّل لنا مناعة من عدوى الوقوع في أفخاخ منتحلي الصفة". 

