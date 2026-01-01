إليكم الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب الثلوج

أفادت المروري أن الطرقات الجبلية المقطوعة بسبب تراكم الثلوج هي:

- عيناتا-الارز

- كفرذبيان-حدث

- العاقورة-حدث بعلبك

- الهرمل-سير

- الهرمل-القبيات

- معاصر الشوف-كفريا

- الفوقا-حدث الجبة

كما وأضافت أن طريق ترشيش-زحلة مقطوعة امام كل المركبات بسبب تكون طبقة من الجليد، أما فسالكة.