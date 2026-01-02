حراك ديبلوماسي قريب

تفيد معلومات سياسية متقاطعة بأن سيشهد، مع بداية العام الجديد، حركة دبلوماسية ناشطة لعدد من الدول المعنية بالملف اللبناني.وتشير المعطيات إلى أن هذه الاتصالات لن تكون بروتوكولية فقط، بل ستتم وفق عناوين واضحة تتعلق بالمرحلة المقبلة، وخصوصًا مسألة سلاح ودوره داخل المعادلة الداخلية والإقليمية.وتقول مصادر مطلعة إن بعض العواصم ترى أن الوقت بات مناسبًا لطرح مقاربات جديدة، الوصول إلى تفاهمات تخفف من حجم التوتر القائم، وتفتح الباب أمام تسوية سياسية أوسع قد تمتد تأثيراتها إلى الملفات الاقتصادية والمالية العالقة في البلاد.